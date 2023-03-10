أكادير : “شبيبة الوردة” بأنزا تحتفي بإنجازات المرأة السوسية

2023-03-10 / 14:27
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

تنظم الشبيبة الاتحادية فرع أنزا بمدينة اكادير، أنشطة متنوعة احتفاء بإنجازات المرأة السوسية وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يُصادف 8 مارس من كل سنة.

ويتضمن برنامج الاحتفاء الذي سينظم طيلة يومي السبت 18 والأحد 19، مسابقات رياضية في ركوب الأمواج “السورف”، دوري في كرة السلة وكرة القدم، وأنشطة ثقافية وفنية لفائدات النساء.

كما سيتضمن البرنامج تكريم المناضلة الاتحادية فاطمة زعاف والفاعلة المدنية عائشة العيساوي، وهما وجهين نسائين بارزين في جهة سوس ماسة.

كما ستنظم بالمناسبة ندوة فكرية حول “تعزيز الأمن والحماية في مكان العمل” للوقوف على ما تحقق في هذا المجال ومساءلة القوانين والسياسات العمومية في حماية المرأة العاملة ببلادنا.

واعتبرت رجاء مسو كاتبة فرع الشبيبة الاتحادية بأنزا أن هذه المبادرة تروم الاعتراف بجهود النساء المغربيات والسوسيات على الخصوص، وقدرتهن على تجاوز التحديات والصعاب، فالمرأة المغربية أصبحت اليوم فاعلة أساسية في كل المجالات سواء في القطاع الخاص أو العام، وبرهنت على أنها مستعدة للنضال والإنتاج والعمل.

وزادت المتحدثة المرأة السوسية التي تميزت في مجالات متعددة، تستحق تثمين عطاءاتها وإنجازاتها، وتشجيعها على مواصلة الطريق لتحقيق طموحاتها.

رجاء مسو أضافت أن الشبيبة الاتحادية تعمل على توعية وتحسيس الشابات والشباب لبناء جيل يحترم حقوق الإنسان وحقوق المرأة على الخصوص، في أفق بناء مجتمع تسوده قيم المساواة والإنصاف وتكافئ الفرص في الولوج لمختلف الخدمات العمومية و حقوق المواطنة.
وينتظر أن يشارك في هذه الأنشطة شابات وشباب المنطقة والأحياء المجاورة ، بالإضافة إلى فعاليات مدنية وساسية وإعلامية.

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