بسبب “مخالفات صحية”.. سلطات الرباط تغلق مطعما سوريا شهيرا
هبة بريس - الرباط
أغلقت سلطات مدينة الرباط، مطعما شهيرا بحي أكدال، بسبب تحرير عدد من المخالفات المتعلقة بالسلامة الصحية للزبناء.
وحسب قرار السلطات، فقد جاء قرار الإغلاق بناءا على تحرير مخالفات تتعلق بضيق فضاء التهييء والمطبخ مقارنة بحجم النشاط المزاول وعدد المستخدمين، حفظ المواد المعروضة للعموم بطريقة غير صحية وغير منظمة، غياب العنونة على المواد المخزنة بغرفة التبريد، واتلاف 25 كلغ من الشاورما المعجة من لحم الدجاج، عدم استجابة لباس المستخدمين للشروط الصحية، وكذا غياب للبطائق الصحية الخاصة بالمستخدمين.
ونظرا لخطورة المخالفات المسجلة واحتمالية تعريض حياة زبناء المحل للتسممات، وتفاديا لاستمرار المحل في تقديم وجباته في ظروف تفتقد لشروط السلامة الصحية، يضيف ذات المصدر، تقرر إغلاق المحل إلى حين تفادي المخالفات المسجلة.
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المجموع 12 آراء
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3 تعليقات
وماذا عن الاشاعات حول استعمال المطعم لدجاج الميت
وهل فقط هذا المطعم السوري وحده الذي لا يحترم معايير وشروط السلامة الصحية بالرباط خاصة وبعمومالتراب الوطني ام هناك امر سبب ما غير ذلك
اول مرة اسمع ان الدولة تفكر في مصلحة المواطن !؟ لا شك أن الحسد من نجاح عربي أثار غضب أصحاب ثقافة الانعزال والتمييز والبخل…!؟
للإشارة المحل المذكور لم تغلقه السلطات بل هو في طور الإصلاح على ما جاء على لسان صاحب المحل