بسبب “مخالفات صحية”.. سلطات الرباط تغلق مطعم سوري شهير

2023-03-10 / 13:38
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هبة بريس - الرباط

أغلقت سلطات مدينة الرباط، مطعما شهيرا بحي أكدال، بسبب تحرير عدد من المخالفات المتعلقة بالسلامة الصحية للزبناء.

وحسب قرار السلطات، فقد جاء قرار الإغلاق بناءا على تحرير مخالفات تتعلق بضيق فضاء التهييء والمطبخ مقارنة بحجم النشاط المزاول وعدد المستخدمين، حفظ المواد المعروضة للعموم بطريقة غير صحية وغير منظمة، غياب العنونة على المواد المخزنة بغرفة التبريد، واتلاف 25 كلغ من الشاورما المعجة من لحم الدجاج، عدم استجابة لباس المستخدمين للشروط الصحية، وكذا غياب للبطائق الصحية الخاصة بالمستخدمين.

ونظرا لخطورة المخالفات المسجلة واحتمالية تعريض حياة زبناء المحل للتسممات، وتفاديا لاستمرار المحل في تقديم وجباته في ظروف تفتقد لشروط السلامة الصحية، يضيف ذات المصدر، تقرر إغلاق المحل إلى حين تفادي المخالفات المسجلة.

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