تبرئة قائد سابق لسرية الدرك بكلميم تكشف عن معطيات ” خطيرة” تحتاج تحقيق معمق

ع اللطيف بركة : هبة بريس

فتحت قضية الرئيس السابق لسرية الدرك بإقليم كلميم ، عن معطيات وصفت ب ” الخطيرة” التي قد تهدد مسؤولي الدرك بالمناطق الجنوبية، بعدما قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، بحر الاسبوع الجاري، عن تبرئته من تهم التي وجهت لهذا الاخير بـ”الارتشاء والاتجار في المخدرات”.

وقد نفى قائد السرية السابق بكلميم، أمام الهيئة القضائية في جلسة النطق بالحكم في قضيته ب ” البراءة” أن الشكاية التي حركت المتابعة في حقه كانت من جهة “مجهولة وكيدية ” كان دوافعها الأساسية لعدم رضوخه لما وصفه أمام هيئة المحكمة ب “بارونات المهربين في المناطق الجنوبية”.

المحكمة قررت إرجاع الكفالة المالية للمسؤول الدركي، بعد تبرئته من المنسوب له، لكن القضية لم تنتهي بعد لدى مسؤولي جهاز الدرك، فكيف تم الاعتماد على شكاية من ” مجهول” ومباشرة تحريك المتابعة بسرعة في حقه، واعفاءه من مهامه وتنقيله الى الرباط من أجل محاكمته؟؟.

لماذا لم تحرك المفتشية العليا الدرك تحقيق داخلي من أجل التأكد من صحة المعلومات الواردة في الشكاية ” الكيدية”، خصوصا أنها تمس مسؤول دركي على تراب إقليم منتشر الاطراف في جغرافيته؟؟.

هل إعتراف المسؤول الدركي، بأن لوبي من بارونات تهريب المخدرات والمواد المدعمة، يكشف الشجرة التي تخفي غابة من الاختلالات والتجاوزات التي تقع في المناطق الجنوبية للمملكة؟؟.

وهل تحريك المتابعة بسرعة في حق المسؤول الدركي بشكاية من ” مجهول” غايتها رسالة مشفرة من المهربين بالايقاع بأي مسؤول حاول الحد من نشاطهم الاجرامي، بهدف إقناع الاخرين من المسؤولين بتلك المناطق بضرورة التعايش مع الوضع او ان مصيرهم سيكون مشابه لما وقع لقائد سرية كلميم؟؟.

كلها أسئلة تحتاج من الأجهزة الإستخباراتية التابعة للجيش او مفتشية الدرك، فتح أبحاث في شأنها من أجل حماية الجهاز من كل ما يمكن أن يؤثر على عمله وحماية مسؤوليه الترابيين.

ومن خلال المعطيات التي تتناولها وسائل الإعلام بشكل يومي، حول التهريب وهو ما أكدت بخصوصه وزارة الداخلية في وقت سابق عن تحولها من الاتجار الدولي للمخدرات، او من خلال ما يتم ضبطه في سدود قضاىية للأمن والدرك بمختلف الجهات المغربية من عمليات احباط ” تهريب البشر” او ” المخدرات الصلبة والحشيش” او ” المواد الغذائية المدعمة” او ” منتوجات السوق السوداء” التي تمر من المنطقة الحدودية بين المغرب وموريتانيا، والتي استدعت في السنوات الماضية حملة مشتركة بين القيادة العليا الدرك و المديرية العامة للجمارك، والتي اسفرت عن نتائج ايجابية، وتورط فيها عدد من الأسماء بالمناطق الجنوبية، كلها معطيات تستدعي تكثيف الجهود بين مختلف الأجهزة لحماية البلاد من كل الممنوعات .

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