للعام الثاني.. “الأوسكار” ترفض ظهور رئيس أوكرانيا في حفل جوائزها

هبة بريس - وكالات

اعتاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على الترحيب بالعديد من حفلات توزيع الجوائز ومهرجانات الأفلام وحتى بورصة نيويورك، بمشاركته في الفعاليات وعرض خطاب له من خلال البث المباشر، إلا أن الأمر سيختلف بالنسبة لأحد أبرز وأكبر المناسبات في عالم السينما والتلفزيون، وهو حفل الأوسكار.

وبحسب ما ذكرت مجلة “فارايتي” الأمريكية، رفضت إدارة الأوسكار طلب رئيس أوكرانيا للمشاركة في فعاليات الحفل هذا العام.

فللعام الثاني على التوالي، قوبل طلب زيلينسكي المشاركة في فعاليات الأوسكار بالرفض، إذ رفضت الأكاديمية ظهور الرئيس الأوكراني وعرض خطاب له من خلال البث المباشر في الحفل المقرر إقامته يوم الأحد المقبل على قناة ABC.

وكشفت مصادر أن مايك سيمبسون، وكيل الأعمال في شركة WME، قدم طلبًا للأكاديمية لمشاركة زيلينسكي، إلا أنه قوبل بالرفض، ورفضت الأكاديمية التعليق.

ويأتي رفض مشاركة الرئيس الأوكراني في حفل الأوسكار، بعد شهر من ظهوره في مهرجان برلين السينمائي عبر البث المباشر.

ومن جانب آخر، تأتي مبادرات زيلينسكي للمشاركة في الأوسكار في الوقت الذي تبرز فيه استطلاعات رأي بأن دعم الأمريكيين لتقديم المساعدة لأوكرانيا قد ضعف.

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