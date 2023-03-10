على المسرح.. إليسا تفاجئ هيفاء وهبي ب”هدية خاصة”

هبة بريس - وكالات

فاجأت النجمة اللبنانية اليسا، زميلتها هيفاء وهبي بهدية خاصة ومميزة لمناسبة عيد ميلادها، خلال حفل غنائي لها، وسط تصفيق الحضور.

وأحيت النجمتان إليسا وهيفاء وهبي حفلاً غنائياً في قطر، في ثاني حفلاتهما الغنائية معاً بعد نجاح حفلهما الأول الذي أقيم في السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض، وحقق حضوراً جماهيرياً لافتاً.

وبحسب مقطع الفيديو، تبدو علامة المفاجأة والدهشة على وجه هيفاء خلال تلقيها هدية خاصة ومميزة من إليسا التي غنت لها أغنية عيد الميلاد، وأحضرت قالب حلوى كبيراً قطعته وهبي وأطعمت إليسا قطعة منها، وهنأت الأخيرة الأولى وتمنت لها السعادة والصحة، وأن تظل متألقة دائماً.

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