إطلاق عملية دعم مشاريع النشر والكتاب برسم سنة 2023

هبة بريس

أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل عن إطلاق عملية الترشيح للاستفادة من دعم مشاريع النشر والكتاب برسم سنة 2023.

وذكرت الوزارة أن هذه العملية التي تمتد من 13 مارس إلى 03 أبريل المقبل، تشمل مجالات نشر الكتاب ونشر المجلات الثقافية وإطلاق وتحديث المجلات الثقافية الإلكترونية والمشاركة في المعارض الدولية للكتاب.

كما تشمل عملية الدعم النشر الخاص بالأشخاص في وضعية إعاقة بصرية، ودعم مكتبات البيع (إحداث، تحديث وتنشيط)، ومشاركة الكتاب المغاربة في إقامات المؤلفين.

وحسب الوزارة، فإن عملية الترشيح ستتم إلكترونيا، لزوما وحصرا، عبر المنصة المخصصة لإيداع الطلبات http://daam.minculture.gov.ma التي أعدتها خصيصا لهذا الغرض.

وحسب المصدر ذاته، يمكن لحاملي المشاريع، من خلال هذه المنصة، الاطلاع أيضا على دفاتر التحملات وعلى دليل الاستخدام، وذلك في إطار تسهيل الخدمات وتجويد العمل الإداري.

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