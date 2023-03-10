تعيين محمد العلوي الإسماعيلي مدربا جديدا لفريق سريع واد زم

2023-03-10 / 10:14
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هبة بريس

أعلن نادي سريع واد زم لكرة القدم، مساء الخميس 9 مارس، تعاقده مع الإطار الوطني محمد العلوي الإسماعيلي، خلفا لمحمد بكاري.

وأكد النادي، أن المدرب المساعد السابق للوداد البيضاوي، قد وقع عقدا مع نادي سريع واد زم يستمر حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي 2022-2023 ، وهو عقد قابل للتجديد.

وبدأ محمد العلوي الإسماعيلي مسيرته التدريبية مع نادي نهضة الزمامرة، ثم نادي رجاء بني ملال.

واستهل محمد العلوي الإسماعيلي، الحاصل على الماستر في “التدريب والتسيير الرياضي” ، مسيرته كمؤطر رياضي بأكاديمية محمد السادس لكرة القدم ، وتنقل خلال مسيرته كلاعب في العديد من الأندية الوطنية (حسنية أكادير، الفتح الرباطي، شباب المسيرة).

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