البيضاء.. حريق مهول يأتي على محلات ب”كراج علال”

2023-03-10 / 09:17
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هبة بريس - البيضاء

شهدت منطقة “كراج علال” بمدينة الدار البيضاء، مساء أمس الخميس، حريقا مهولا أتى على عدد من المحلات.

وحسب شهود عيان، فقد اندلع حريق مهول بشكل مفاجئ وأتى على عدد من المحلات، مخلفا خسائر مادية مهمة.

وفور علمها بالحادث، انتقلت عناصر السلطات المحلية والمصالح الأمنية على عجل إلى عين المكان، حيث تم إخماد الحريق المذكور وفتح تحقيق للكشف عن ظروفه.

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‫11 تعليقات

  2. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد: الصلاة في وقتها والالتزام بشرع الله تعالى والصيام والصدقة والزكاة تمنع مثل هذه الكوارث والنكبات، عليكم بالصدقة السرية كالتكفل بالارامل والايتام فإنها منجية حافظة للاموال والنفوس.

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