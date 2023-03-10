البيضاء.. حريق مهول يأتي على محلات ب”كراج علال”
هبة بريس - البيضاء
شهدت منطقة “كراج علال” بمدينة الدار البيضاء، مساء أمس الخميس، حريقا مهولا أتى على عدد من المحلات.
وحسب شهود عيان، فقد اندلع حريق مهول بشكل مفاجئ وأتى على عدد من المحلات، مخلفا خسائر مادية مهمة.
وفور علمها بالحادث، انتقلت عناصر السلطات المحلية والمصالح الأمنية على عجل إلى عين المكان، حيث تم إخماد الحريق المذكور وفتح تحقيق للكشف عن ظروفه.
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11 تعليقات
اللهم عوضهم في خسارتهم ..
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد: الصلاة في وقتها والالتزام بشرع الله تعالى والصيام والصدقة والزكاة تمنع مثل هذه الكوارث والنكبات، عليكم بالصدقة السرية كالتكفل بالارامل والايتام فإنها منجية حافظة للاموال والنفوس.
على السلطات المحلية فتح تحقيق نزيه للوقوف على حقيقة هاته الحرائق..
تحية وتقدير لرجال الاطفاء على مجهودهم ..
على المجلس البلدي الدارالبيضاء تعويض المتضررين من هذا الحريق
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لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم عوضهم خيرا ..
يجب معاقبة كل من تورط او تسبب في هذا الحريق ..
على التجار اخذ الحيطة والحذر من كل المسببات والقابلة الاشتعال …
يجب الرجوع الى كاميرات المراقبة او تثبيتها لتفادي اي اعتداء الحريق ..
شكرآ لرجال الوقاية المدنية ..
التحقيق سيكشف المتسبب في هذا الحريق ..