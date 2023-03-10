طقس الجمعة.. أجواء مستقرة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الجمعة، أن يكون الطقس حارا نسبيا داخل الأقاليم الجنوبية للمملكة وفي أقصى الجنوب الشرقي وبالسهول الداخلية الوسطى.

ويرتقب أيضا تشكل كتل ضبابية وضباب بالسهول الشمالية والوسطى ومحليا شمال المنطقة الشرقية والأقاليم الجنوبية، مع هبوب رياح رملية بالجنوب والجنوب الشرقي.

كما ستهب رياح محليا قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 03 و 08 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 05 و 10 درجات بالريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 16 و 23 درجة بأقصى جنوب المملكة ، وستكون ما بين 11 و 18 درجة بباقي المناطق.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستعرف بعض الارتفاع بمعظم أرجاء المملكة.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ومحليا قليل الهيجان إلى هائج ما بين طانطان و العيون.

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