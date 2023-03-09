عامل مكناس يفتتح معرضا نسائيا للصناعة التقليدية

2023-03-09 / 23:51
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هبة بريس _ مكناس

أشرف ” عبد الغني الصبار ” عامل عمالة مكناس الذي يعتبر من العمال المتميزيين يوم أمس الأربعاء، بمناسبة عيد المرأة، رفقة الوفد المرافق له على افتتاح معرض للمنتجات التقليدية النسائية، تنظمه جمعية الإسماعيلية الكبرى، بشراكة مع غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس مكناس.

المعرض يحتضنه بهو مقر غرفة الصناعة التقليدية بمكناس، في الفترة الممتدة ما بين 6 إلى 12 مارس الجاري، حيث تم تخصيص 17 رواقا، لفائدة 32 صانعة تقليدية من ذوي الدخل المحدود، لعرض منتجاتهن النسائية،

وتم بالمناسبة تكريم النساء بمناسبة عيد المرأة المشاركات في المعرض، عرفانا بمجهوداتهن للحفاظ على هذا الموروث الثقافي الأصيل.

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تعليق واحد

  1. الرجل يترك آثار طيبة و يخلف وراء منجزات في كل مدينة كان مسؤولا فيها. يعرف عليه الحزم و الجدية كما أنه رجل إدارة بامتياز.

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