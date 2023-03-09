مباحثات مغربية – ألمانية حول المكتسبات الحقوقية للمرأة المغربية

هبة بريس _ الرباط

أجرى رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، محمد فضيلي، اليوم الخميس 9 مارس بمقر المجلس، مباحثات مع رئيسة لجنة حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية بالبوندستاغ الألماني، ريناتا ألت، التي تقوم بزيارة عمل للمغرب.

وأفاد بلاغ للمجلس أن هذه المباحثات التي حضرها سفير ألمانيا المعتمد بالرباط روبرت دولغر، تركزت حول عدد من القضايا المرتبطة بحقوق النساء في المغرب.

وفي هذا الصدد، أبرز محمد فضيلي، المكتسبات التي حققتها المرأة المغربية على جميع الأصعدة، مشيرا الى القوانين التعديلية التي صادق عليها مجلس النواب منذ بداية الولاية التشريعية الحالية خاصة القانونين المتعلقين بالتكافل العائلي وبالجنسية.

كما أشار إلى انطلاق النقاش العمومي لتثمين تطبيق القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء وكذا قانون مدونة الأسرة، حيث قدم بعض الاحصائيات والمعطيات حول تمدرس الفتيات وممارسة العنف ضد النساء بالمغرب.

من جانبها، أكدت رئيسة لجنة حقوق الانسان والمساعدات الإنسانية بالبوندستاغ الألماني أن زيارتها للمملكة تروم الاطلاع على التطور الذي حققه المغرب في جميع المجالات لاسيما في مجال حقوق النساء.

وعبرت ريناتا ألت عن إرادة بلادها في تقوية أواصر الصداقة والتعاون مع المغرب، مبرزة أهمية انخراط الفتيات والنساء في التكوين والتعليم لولوج سوق الشغل والمساهمة في تنمية الاقتصاد المغربي

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