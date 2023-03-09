الصويرة : غضب نقابي اثر الاعتداء على موظف جماعي ب ” مقص”

2023-03-09 / 22:34
1
محسن الراضي : هبة بريس

تعرض موظف الإرشادات والاستقبال في الجماعة الترابية للصويرة إلى هجوم عنيف صباح اليوم الخميس 9 مارس الجاري، حيث تم اعتداء عليه بواسطة سلاح أبيض في شكل “مقص” من قبل أحد المواطنين.

وقد أصيب الموظف في يده، وتم نقله على الفور إلى مستشفى سيدي محمد بن عبد الله لتلقي العلاج اللازم. بعد ذلك، انتقل الموظف إلى مركز الأمن المحلي لإدلاء بشهادته وللتحقيق في الواقعة مع الشهود.

في هذا الصدد، نظم الموظفون بالجماعة الترابية وقفة احتجاجية تضامنية مع زميلهم المصاب، معربين عن استنكارهم لهذا العمل العنيف الذي وقع في مؤسسة عمومية.

وطالب الموظفون بالجماعة الترابية الصويرة من الجهات الأمنية والقضائية تحديد هوية الجاني واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاقبته بشكل صارم وفقاً للقانون. كما يتعين على الجهات ذات الصلة اتخاذ إجراءات أمنية إضافية لحماية موظفي المؤسسات العمومية من الاعتداءات المشابهة في المستقبل.

وقام الموظفون بزيارة زميلهم المصاب، مؤكدين على أهمية احترام حقوق الموظفين وضمان سلامتهم أثناء العمل في المؤسسات العمومية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of عامل مكناس يفتتح معرضا نسائيا للصناعة التقليدية

عامل مكناس يفتتح معرضا نسائيا للصناعة التقليدية

2023-03-09 / 23:51
Photo of نيجيريا.. اصطدام قطار وحافلة يحصد 6 قت-لى وأزيد من 70 جريحا

نيجيريا.. اصطدام قطار وحافلة يحصد 6 قت-لى وأزيد من…

2023-03-09 / 23:27
Photo of مباحثات مغربية – ألمانية حول المكتسبات الحقوقية للمرأة المغربية

مباحثات مغربية – ألمانية حول المكتسبات الحقوقية للمرأة المغربية

2023-03-09 / 22:28
Photo of طب التجميل بالمغرب بين الاقبال و ” العشوائية “

طب التجميل بالمغرب بين الاقبال و ” العشوائية “

2023-03-09 / 22:01
Photo of المجلس الأعلى للحسابات يتقاسم تجربته مع دولة مالي

المجلس الأعلى للحسابات يتقاسم تجربته مع دولة مالي

2023-03-09 / 21:01
Photo of انتخاب المغرب رئيسا للفيدرالية العالمية لقدماء المحاربين

انتخاب المغرب رئيسا للفيدرالية العالمية لقدماء المحاربين

2023-03-09 / 19:31
Photo of جهة الشرق تستعد للإحتفال بالذكرى 20 للمبادرة الملكية لتنميتها

جهة الشرق تستعد للإحتفال بالذكرى 20 للمبادرة الملكية لتنميتها

2023-03-09 / 19:21
Photo of المصادقة على مشروع قانون إحداث “الوكالة المغربية للدم ومشتقاته”

المصادقة على مشروع قانون إحداث “الوكالة المغربية للدم ومشتقاته”

2023-03-09 / 18:24
Photo of ظهروا في فيديو يرتكبون سرقات داخل سيارات.. إيقاف 6 أشخاص بطنجة

ظهروا في فيديو يرتكبون سرقات داخل سيارات.. إيقاف 6…

2023-03-09 / 17:44
Photo of التلميذ المغربي سامي موساوي يتوج بالرتبة الأولى في مبادرة “الموهوبون العرب”

التلميذ المغربي سامي موساوي يتوج بالرتبة الأولى في مبادرة…

2023-03-09 / 17:33

تعليق واحد

  1. الاعتداء يأتي بسبب الضلم ألدي يشعر به المواطن أمام أي موضف الدي لا يقوم بواجبه الوطني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق