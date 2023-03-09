الصويرة : غضب نقابي اثر الاعتداء على موظف جماعي ب ” مقص”

محسن الراضي : هبة بريس

تعرض موظف الإرشادات والاستقبال في الجماعة الترابية للصويرة إلى هجوم عنيف صباح اليوم الخميس 9 مارس الجاري، حيث تم اعتداء عليه بواسطة سلاح أبيض في شكل “مقص” من قبل أحد المواطنين.

وقد أصيب الموظف في يده، وتم نقله على الفور إلى مستشفى سيدي محمد بن عبد الله لتلقي العلاج اللازم. بعد ذلك، انتقل الموظف إلى مركز الأمن المحلي لإدلاء بشهادته وللتحقيق في الواقعة مع الشهود.

في هذا الصدد، نظم الموظفون بالجماعة الترابية وقفة احتجاجية تضامنية مع زميلهم المصاب، معربين عن استنكارهم لهذا العمل العنيف الذي وقع في مؤسسة عمومية.

وطالب الموظفون بالجماعة الترابية الصويرة من الجهات الأمنية والقضائية تحديد هوية الجاني واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاقبته بشكل صارم وفقاً للقانون. كما يتعين على الجهات ذات الصلة اتخاذ إجراءات أمنية إضافية لحماية موظفي المؤسسات العمومية من الاعتداءات المشابهة في المستقبل.

وقام الموظفون بزيارة زميلهم المصاب، مؤكدين على أهمية احترام حقوق الموظفين وضمان سلامتهم أثناء العمل في المؤسسات العمومية.

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