مونديال قطر.. إنجازات المنتخب المغربي لكرة القدم في كتاب

هبة بريس _ رياضة

صدر حديثا عن دار النشر “بريمير لين إيديسيون” كتاب تحت عنوان “ملحمة أسود الأطلس”، تكريما للاعبي المنتخب المغربي لكرة القدم الذين وقعوا على مشاركة تاريخية في مونديال قطر 2022.

وذكر بلاغ دار النشر “بريمير لين إيديسيون” أن هذا الكتاب الذي يقع في 220 صفحة، يستعرض الأصداء العالمية التي خلقها هذا الإنجاز الكروي الرائع.

وأشار المصدر ذاته، أن كتاب ملحمة أسود الأطلس يسطر بالتالي “الإنجاز التاريخي للمنتخب المغربي، ولكن أيضا لكل الشعب المغربي”.

ويضيف أنه “كتاب لتخليد الحلم ومواصلة الترويج للمغرب في العالم”.

بالإضافة إلى ذلك، يشير البلاغ، إلى أن الكتاب يحتوي على صور رائعة، معظمها تعود لوكالة المغرب العربي للأنباء (ماب)، التي واكبت تألق أسود الأطلس والمغاربة في جميع أنحاء العالم.

يتناول الكتاب أربعة محاور رئيسية: “ملحمة فريق شجاع” و “قيم رائعة” و “حماسة شعب” و “المغرب يحتفل به في العالم”.

أما “ملحمة الفريق الشجاع”، فهي قصة ملحمة ميزت تاريخ كرة القدم المغربية واللاعبين المتمرسين والموهوبين الذين أظهروا وجها جديدا لكرة القدم الوطنية.

وفيما يتعلق بمحور “القيم الرائعة”، يسلط الكتاب الضوء على القيم التي نقلتها أسود الأطلس التي أبهرت العالم بأسره وكسرت القواعد المعتادة لكرة القدم ، وقدمت صورة عفوية تجد أسسها في الإسلام وفي الثقافة والتقاليد المغربية.

وعن “حماسة الشعب” يذكر الكتاب بالأعداد الكبيرة للجماهير المغربية في مونديال 2022 لدعم المنتخب المغربي. في الوقت نفسه ،في جميع مدن المغرب، خرج المغاربة تلقائيا إلى الشوارع للاحتفال بالانتصارات المتتالية للأسود.

أخيرا، بالنسبة ل”المغرب يحتفل به في العالم”، يؤكد الكتاب أن إنجازات أسود الأطلس قد أدهشت العالم بأسره. هنأت شخصيات كبيرة بما في ذلك إيلون ماسك والعديد من رؤساء الدول المنتخب المغربي، مما سلط الضوء بشكل استثنائي على المغرب. الصحافة العالمية نقلت هذا الحماس. لم يتم استخدام الهاشتاغ المغربي بهذا القدر من قبل.

وخلص البلاغ إلى أنه من بين الكتب التي أصدرتها دار النشر، فإن هذا الكتاب “يهدف إلى أن يكون عملا راقيا وعصريا من أجل الرفع من إنجازات أسود الأطلس، حماسة كل الشعب المغربي وعلمنا الأحمر بنجمة خضراء”.

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