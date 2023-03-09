المجلس الأعلى للحسابات يتقاسم تجربته مع دولة مالي

2023-03-09 / 21:01
0
هبة بريس _ الرباط

تباحثت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، اليوم الخميس 9 مارس، مع كل من المراجع العام لجمهورية مالي، سامبا ألحمدو بابي، ورئيس غرفة الحسابات بالمجلس الأعلى للدولة ذاتها، ماما سنينتا، قصد التعرف على تجربة المجلس الأعلى للحسابات في مجال المراقبة العليا على المالية العامة.

وذكر بلاغ للمجلس أن العدوي قدمت، بهذه المناسبة، شروحات حول اختصاصات المجلس الأعلى للحسابات ومميزاته، التي تتجلى خاصة في ممارسته لاختصاصات قضائية وغير قضائية متعددة وفي التكامل بين هذه الاختصاصات، مبرزة مدى الدور الهام للمراقبة المندمجة التي تهدف إلى خلق جسور بين الاختصاصات المذكورة، خصوصا البت في الحسابات، ومراقبة التسيير والتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، وكذا الاستعانة بمخرجاتها في ميدان التصريح الإجباري بالممتلكات.

من جانبهم، يضيف المصدر ذاته، أشاد أعضاء وفد جمهورية مالي بالتجربة المغربية، معربين عن رغبتهم في تعميق التعاون وتبادل الخبرات مع المجلس الأعلى للحسابات بهدف الرفع من قدراتهم التنظيمية والمهنية.

كما قدم كل من بابي وسنينتا لمحة عن تموقع الجهازين اللذين يتوليان رئاستهما في البناء المؤسساتي لدولة مالي، وكذا عن الاختصاصات المخولة لكل جهاز على حدة.

وخلص البلاغ إلى أن الطرفين اتفقا على بذل الجهود لتفعيل التعاون بين البلدين بما يخدم الرقابة العليا للمالية العامة، وخاصة في ما يتعلق بتطوير مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of طب التجميل بالمغرب بين الاقبال و ” العشوائية “

طب التجميل بالمغرب بين الاقبال و ” العشوائية “

2023-03-09 / 22:01
Photo of انتخاب المغرب رئيسا للفيدرالية العالمية لقدماء المحاربين

انتخاب المغرب رئيسا للفيدرالية العالمية لقدماء المحاربين

2023-03-09 / 19:31
Photo of جهة الشرق تستعد للإحتفال بالذكرى 20 للمبادرة الملكية لتنميتها

جهة الشرق تستعد للإحتفال بالذكرى 20 للمبادرة الملكية لتنميتها

2023-03-09 / 19:21
Photo of المصادقة على مشروع قانون إحداث “الوكالة المغربية للدم ومشتقاته”

المصادقة على مشروع قانون إحداث “الوكالة المغربية للدم ومشتقاته”

2023-03-09 / 18:24
Photo of ظهروا في فيديو يرتكبون سرقات داخل سيارات.. إيقاف 6 أشخاص بطنجة

ظهروا في فيديو يرتكبون سرقات داخل سيارات.. إيقاف 6…

2023-03-09 / 17:44
Photo of التلميذ المغربي سامي موساوي يتوج بالرتبة الأولى في مبادرة “الموهوبون العرب”

التلميذ المغربي سامي موساوي يتوج بالرتبة الأولى في مبادرة…

2023-03-09 / 17:33
Photo of بمناسبة العطلة المدرسية.. “الأوطوروت” توصي زبنائها بتنظيم تنقلاتهم

بمناسبة العطلة المدرسية.. “الأوطوروت” توصي زبنائها بتنظيم تنقلاتهم

2023-03-09 / 17:11
Photo of بعد مبادرة “حايك طنجة “.. بن قنة تحاول اثبات “جزائرية الحايك” بارتدائه في قطر

بعد مبادرة “حايك طنجة “.. بن قنة تحاول اثبات…

2023-03-09 / 16:54
Photo of السجن المحلي بتطوان يحتفي باليوم العالمي للمرأة

السجن المحلي بتطوان يحتفي باليوم العالمي للمرأة

2023-03-09 / 16:43
Photo of بالأغلبية.. لجنة برلمانية تصادق على إحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته

بالأغلبية.. لجنة برلمانية تصادق على إحداث الوكالة المغربية للدم…

2023-03-09 / 16:31

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق