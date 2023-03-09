الودغيري : لا تنمية في وجود “هيمنة فرنسية “

هبة بريس _ الرباط

أكد عالم اللسانيات، الأستاذ الجامعي عبد العلي الودغيري، في مقال له تحت عنوان ” أين الازمة ” أن الأزمة الحالية لفرنسا مع المغرب، لن يتم حلها إلا في ظل حل مغاربي، مشروط بإدراك دولنا المغاربية مجتمِعةً لا منفرِدة، أن لا سبيل لتنمية شعوبها ودولها، تنمية حقيقية، إلا بالرجوع إلى الوحدة التي تَجمَعها وتعميقِها.

وتابع الودغيري متحدثا على حائطه الفيسبوكي أن تعمل هذه الدول على “التضحية بكل الخلافات البَينية التي تُستغلّ لضرب بعضها ببعض، وتقوية بعضها على يعض، مهما بُولِغ في حجم هذه الخلاقات وتضخيمها”.

وتابع “ألا سبيل للتحرّر من هيمنة الأجنبي الذي يستغل هؤلاء وهؤلاء، ويستعين بهؤلاء على أولئك، إلا بالاعتماد على نفسها ووحدتها والإيمان بقوة طاقاتها الذاتية المتكاملة لا المتفرِّقة، من غير حاجة لمساعدة خارجية ملغومة بشروط مُذِلّة وقاسية”.

وأما الحالة الثانية، وفق العالم اللغوي، فهي التي يتقرَّر فيها، بشكل جدّي حازمٍ صارم، الانعتاقُ من الهيمنة اللغوية والثقافية الفرنسية في التعليم والإدارة والحياة العامة.

وأضاف الودغيري ، “والتخلّص من تغلغلها الذي بات ينخر خلايا الشعوب المغاربية، بما تغذّيه وتزرَعه فيها من كراهية وأحقاٍد طبَقةٌ ثقافية مُستَلَبةٌ مُؤَلْيَنة، مُتصادِمة مع مجتمعها بقيَمه وثقافته الأصيلة، متواطِئة متناغِمة مع ثقافة المحاضِن التي نشأت على أفكارها وفُتاتِ موائدها”.

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