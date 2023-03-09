EDITORS NOTE: Graphic content / A migrant body is washed ashore by the beach of Canakkale's Bademli district on January 30, 2016 after at least 33 migrants drowned when their boat sank in the Aegean Sea while trying to cross from Turkey to Greece, Turkey's state-run Anatolia news agency reported. - The migrants, who included those from Myanmar, Afghanistan and Syria, set sail from the Canakkale province to reach the nearby Greek island of Lesbos, Anatolia said. (Photo by OZAN KOSE / AFP)

غرق 14 مهاجرا من إفريقيا جنوب الصحراء قبالة السواحل التونسية

2023-03-09 / 18:09
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هبة بريس _ وكالات

أعلن خفر السواحل التونسي، الخميس، أن 14 مهاجرا من جنسيات دول إفريقيا جنوب الصحراء، لقوا حتفهم غرقا قبالة سواحل تونس، حيث يواجه المهاجرون وضعا صعبا اثر خطاب للرئيس قيس سعيّد حول المهاجرين غير القانونيين.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم محكمة صفاقس فوزي المصمودي وكالة فرانس برس ان مصرع المهاجرين جاء اثر غرق مركبين، الثلاثاء، والأربعاء.

وتم انقاذ 34 مهاجرا ولقي ثلاثة حتفهم في حادث المركب الأول، بينما توفي 11 آخرين غرقا ونجا عشرون في المركب الثاني، وفقا للمصمودي.

وقال خفر السواحل في بيان سابق إن وحدات الحرس البحري بصفاقس (وسط شرق) عثرت “أثناء تمشيط السواحل” على مجموعة “تعرض مركبهم للغرق”.

وأوضح أن خفر السواحل تمكنوا من “نجدة وانقاذ 54″ شخصا من جنسيات من دول إفريقيا جنوب الصحراء و”إنتشال 14 جثة”.

وأبحر القارب من سواحل صفاقس، وفقا لخفر السواحل.

ويأتي هذا الحادث بينما يرغب عدد كبير من المهاجرين في مغادرة تونس بعد تصريحات وصفت “بالعنصرية” أطلقها الرئيس التونسي، قيس سعيّد.

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‫10 تعليقات

  5. البطالة والفقر وانعدام لفرص الشغل تدفع الكثير من الأفارقة جنوب الصحراء للهجرة السرية..

  6. على الدولة أن تشدد الرقابة على الحدود البحرية تفاديا من قوارب الانتحار التي تتكاثر ..

  7. الاتجار بالبشر معضلة تهدد حياة البشرية خصوصا الأفارقة التي تذهب ارواحهم الطاهرة..

  8. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم انعدام الضمير تدفع الكثير من الناس الى الهجرة عبر قوارب متلاشية تنتهي بهم في وسط البحار ..

  10. انا لله وانا اليه راجعون عظم الله اجر ذويهم ورزقهم الصبر والسلوان ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..

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