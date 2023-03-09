تورط ايران في تسليح جبهة العار.. الجامعة العربية تدين وتتوعد

محمد منفلوطي_ هبة بريس

يوم بعد يوم، يتضح حجم التدخلات الايرانية في زعزعة أمن واستقرار منطقة شمال افريقيا وبالضبط بالمغرب عبر تسليح مرتزقة البوليساريو، ذلك ما أكدته اللجنة التابعة للجامعة العربية التي أدانت تدخلات ايران في الشؤون الداخلية للدول وأنها متورطة في تسليح وتدريب عناصر انفصالية تهدد وحدة المغرب الترابية و أمنه واستقراره، معتبرة أن مثل هذه الممارسات الخطيرة و المرفوضة تأتي استمرارا لنهج النظام الإيراني المزعزع للأمن و الإستقرار.

اجتماع اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية الذي ترأسته السعودية، شدد على ضرورة متابعة تطورات الأزمة مع ايران وسبل التصدي لتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية بيانا ، أكدت فيه تضامنها مع المغرب في مواجهة تدخلات النظام الإيراني وحليفه حزب الله اللبناني في شؤونها الداخلية.

ما رأيك؟ المجموع 21 آراء 0 21