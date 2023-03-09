تورط ايران في تسليح جبهة العار.. الجامعة العربية تدين وتتوعد

2023-03-09 / 17:58
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

يوم بعد يوم، يتضح حجم التدخلات الايرانية في زعزعة أمن واستقرار منطقة شمال افريقيا وبالضبط بالمغرب عبر تسليح مرتزقة البوليساريو، ذلك ما أكدته اللجنة التابعة للجامعة العربية التي أدانت تدخلات ايران في الشؤون الداخلية للدول وأنها متورطة في تسليح وتدريب عناصر انفصالية تهدد وحدة المغرب الترابية و أمنه واستقراره، معتبرة أن مثل هذه الممارسات الخطيرة و المرفوضة تأتي استمرارا لنهج النظام الإيراني المزعزع للأمن و الإستقرار.

اجتماع اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية الذي ترأسته السعودية، شدد على ضرورة متابعة تطورات الأزمة مع ايران وسبل التصدي لتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية بيانا ، أكدت فيه تضامنها مع المغرب في مواجهة تدخلات النظام الإيراني وحليفه حزب الله اللبناني في شؤونها الداخلية.

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‫14 تعليقات

  2. و لم يدكروا الجزائر لانها هي التي تسلح الارهاب ضد المغرب و اما ايران فهي لاعب غير اساسي في حرب الحزائري ضد دولة عربية على الجامعة العربية ان تدكر اسم الجزائر لكي نعرف ان العرب حقا معنا ضد التدخلات الخارجية لزعزعة استقرار المملكة المغربية من طرف عضو في جامعة الدول العربية الا و هي الجزائر

  3. و لم يدكروا الجزائر لانها هي التي تسلح الارهاب ضد المغرب و اما ايران فهي لاعب غير اساسي في حرب الحزائري ضد دولة عربية على الجامعة العربية ان تدكر اسم الجزائر لكي نعرف ان العرب حقا معنا ضد التدخلات الخارجية لزعزعة استقرار المملكة المغربية من طرف عضو في جامعة الدول العربية الا و هي الجزائر

  8. يجب إدانة ايران التي تحرض على الارهاب واسعة لخلق الفتن ونسيت انها قتلت جزء كبير من شعبها ..

  10. ليعرف العالم ان الجزائر اصبحت أضحوكة العالم وأنها تنفق اموالها من اجل زعزعة استقرار منطقة المغرب العربي..

  14. الجامعة العربية و حتى الامم المتحدة ليس بوسعهما في احسن الاحوال الا الإدانة … …مسيكينة !
    ادين ضعف قوتهما !

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