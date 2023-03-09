ظهروا في فيديو يرتكبون سرقات داخل سيارات.. إيقاف 6 أشخاص بطنجة

هبة بريس - طنجة

تفاعلت ولاية أمن طنجة، بجدية كبيرة، مع مقاطع فيديو منشورة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيها أشخاص وهم يقومون بارتكاب سرقات من داخل السيارات والشاحنات المستوقفة بالشارع العام.

وحسب مصدر أمني، فقد أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذه الأشرطة أن الأمر يتعلق بقضية زجرية تعالجها حاليا مصالح الشرطة بمنطقة أمن بني مكادة بمدينة طنجة، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن توقيف ستة أشخاص يشتبه في تورطهم في ارتكاب هذه السرقات وحيازة الأشياء المتحصلة منها.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الستة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن اشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

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