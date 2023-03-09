صورة تعبيرية

قطاع البناء.. أرباب المقاولات يتوقعون استقرارا خلال الأشهر الجارية

2023-03-09 / 17:21
0
هبة بريس

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأنه من المتوقع أن يعرف نشاط قطاع البناء استقرارا خلال الفصل الأول من سنة 2023.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول نتائج البحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية-قطاع الصناعات التحويلية والاستخراجية والطاقية والبيئية وقطاع البناء، أن هذا التطور يعزى، أساسا، من جهة إلى التحسن المرتقب في أنشطة « تشييد المباني »، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المنتظر في « أنشطة البناء المتخصصة ».

كما يتوقع أغلبية مقاولي هذا القطاع استقرارا في عدد المشتغلين خلال نفس الفصل.

وخلال الفصل الرابع من سنة 2022، عرفت أنشطة قطاع البناء استقرارا. ويعزى هذا التطور، أساسا، من جهة، الى التحسن الذي قد يكون سجل في أنشطة « تشييد المباني » ومن جهة أخرى، الى الاستقرار الذي قد يكون سجل في أنشطة « الهندسة المدنية » وفي « أنشطة البناء المتخصصة ».

وحسب المصدر ذاته، اعتبر مستوى دفاتر الطلب أقل من عادي في قطاع البناء ومن المتوقع أن يكون عدد المشتغلين عرف استقرارا. وفي هذا السياق، قد تكون قدرة الإنتاج المستعملة سجلت نسبة 67 في المئة.

وخلال الفصل ذاته، من المنتظر أن تكون 28 في المائة من مقاولات قطاع البناء واجهت صعوبات في التموين بالمواد الاولية. فيما قد تكون وضعية الخزينة صعبة حسب 49 في المائة من مقاولات هذا القطاع.

وبينت نتائج البحث أن 39 في المئة من مقاولات قطاع البناء قد تكون رصدت ميزانية للاستثمار خلال سنة 2022، استعملت أساسا لتجديد جزء من المعدات.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of لخليع: نطمح إلى بلوغ حوالي 5 ملايين مسافر على متن البراق

لخليع: نطمح إلى بلوغ حوالي 5 ملايين مسافر على…

2023-03-09 / 11:23
Photo of الترويج للسياحة المستدامة محور لقاء مغربي- ألماني

الترويج للسياحة المستدامة محور لقاء مغربي- ألماني

2023-03-09 / 10:44
Photo of الدرهم يرتفع مقابل الدولار

الدرهم يرتفع مقابل الدولار

2023-03-09 / 09:48
Photo of خطة حكومية لتعزيز دور المقاولات الصغيرة

خطة حكومية لتعزيز دور المقاولات الصغيرة

2023-03-08 / 17:13
Photo of “ريانير” تطلق خطا جويا جديدا بين ورزازات وبرشلونة

“ريانير” تطلق خطا جويا جديدا بين ورزازات وبرشلونة

2023-03-08 / 12:36
Photo of المديرة العامة لصندوق النقد الدولي توصي بمنح المغرب خطا ائتمانيا

المديرة العامة لصندوق النقد الدولي توصي بمنح المغرب خطا…

2023-03-07 / 09:28
Photo of المديرة العامة لصندوق النقد الدولي توصي بمنح المغرب خطا ائتمانيا

المديرة العامة لصندوق النقد الدولي توصي بمنح المغرب خطا…

2023-03-06 / 22:53
Photo of بنيودلهي.. الجزولي يبرز الفرص الاستثمارية التي يتيحها المغرب

بنيودلهي.. الجزولي يبرز الفرص الاستثمارية التي يتيحها المغرب

2023-03-06 / 13:08
Photo of “سوس- ماسة” تتوقع إنتاج 695 ألف طن من الطماطم

“سوس- ماسة” تتوقع إنتاج 695 ألف طن من الطماطم

2023-03-06 / 09:22
Photo of خلال يناير.. تحويلات مغاربة الخارج تتخطى 9 ملايير درهم 

خلال يناير.. تحويلات مغاربة الخارج تتخطى 9 ملايير درهم 

2023-03-04 / 16:15

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق