بعد مبادرة “حايك طنجة “.. بن قنة تحاول اثبات “جزائرية الحايك” بارتدائه في قطر

اس.بويعقوبي - هبة بريس

ظهرت الاعلامية بقناة الجزيرة ، الجزائرية خديجة بن قنة مرتدية “الحايك ” وذلك خلال محاضرة في معهد الدوحة للدراسات العليا حول نضال المرأة الجزائرية.

وحضرت خديجة بن قنة، المعروفة بعدائها وحقدها الدفين للمغرب الى المعهد وهي ترتدي الحايك ، في محاولة منها للفت انتباه الحاضرين لهذا اللباس التقليدي الذي تتعدد خلفياته الثقافية ببلدان المغرب العربي خاصة المغرب والجزائر .

وتأتي خرجة بن قنة بعد مبادرة “حايك طنجة” التي لقيت اشعاعا كبيرا بعد أن قررت شابات ارتداء الحايك والتجول بشوارع المدينة العتيقة لاعادة الاعتبار لهذا اللباس التقليدي الذي يجسد جانبا من الارث الحضاري الغني للمملكة .

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