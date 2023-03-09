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اعتدى على شرطي بالسلاح الأبيض.. إيقاف مروج مخدرات بآسفي

2023-03-09 / 16:16
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هبة بريس

تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بالأمن الإقليمي بمدينة أسفي، من توقيف شخص يبلغ من العمر 28 سنة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والضرب والجرح البليغين في حق أحد عناصر الشرطة.

وكانت عناصر الشرطة قد تدخلت لتوقيف المشتبه فيه، الذي ضبط وهو في حالة تلبس بحيازة وترويج المخدرات، غير أنه واجه عناصر الأمن بمقاومة عنيفة باستعمال السلاح الأبيض متسببا في إصابة موظف شرطة بجروح متفاوتة الخطورة، وذلك قبل أن تتمكن عناصر الشرطة من توقيفه والعثور بحوزته على 700 غرام من مخدر الشيرا.

وقد تم نقل الشرطي المصاب إلى المستشفى المحلي لتلقي العلاجات اللازمة، فيما تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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