السجن المحلي بتطوان يحتفي باليوم العالمي للمرأة

2023-03-09 / 16:43
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نجلاء مزيان : هبة بريس

بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، وفي إطار البرامج الثقافية والتربوية التي ينظمها السجن المحلي بتطوان لفائدة السجناء، عملت المؤسسة على تنظيم مجموعة من الأنشطة الثقافية؛ والفنية؛ والدينية، لفائدة النزيلات.

حيث تم تنظيم حفل غداء بشراكة مع مدرسة “روسيت شيك”، أحيته فرقة موسيقية برئاسة الفنانة صليحة، مع توزيع الورود على السجينات؛ كما تم عرض فيلم “أمهات”، لفائدة النزيلات بتنسيق مع إدارة مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط، وقد شهد هذا العرض السينمائي، حضور ممثلين عن إدارة المهرجان، وافتتح بكلمة لمدير المؤسسة السيد حسن العماري، أكد من خلالها أن مثل هذه المبادرات تشكل قيمة مضافة للبرامج التأهيلية، التي تحرص المؤسسة على تنزيلها في انفتاحها على مختلف مكونات المجتمع المدني، مما يتيح للسجناء الفرصة للتواصل والتفاعل مع الثقافة السينمائية، وملامسة الإبداع السينمائي، وتجلياته الثقافية على نحو يهذب السلوك؛ والنفس؛ ويحصنها ضد التطرف والانغلاق.

وقد تم بنفس المناسبة عرض فيلمين لفائدة النزلاء الكبار؛ والأحداث؛ مع تنظيم ورشتين من تأطير الأستاذ محمد برادة عضو مؤسسة المهرجان، حول موضوع “إدارة الممثل”، لفائدة السجناء المنتمين لنادي السينما الذي ينشط داخل المؤسسة، ويعمل على تنظيم عروض فنية ومسرحية.

وتجدر الإشارة إلى أن البرنامج المسطر بهذه المناسبة مازال مستمرا، حيث سيتم يوم الإثنين 13 مارس تنظيم صالون ثقافي بشراكة مع جمعية المهدي للتضامن والتعاون بتطوان، بمشاركة مجموعة من الادباء؛ والشعراء؛ والزجالين؛ والفنانين؛ سيعقبه تنظيم حفل ديني، من طرف خلية أمهات المؤمنين التابعة للمجلس العلمي المحلي بتطوان، سيتضمن موعضة ومسابقة دينية؛ وأمداح نبوية، مع فقرة “لنقش الحناء” وحفل شاي مع توزيع الورود على النزيلات، وسيختتم هذا البرنامج يوم 16 مارس، بحفل شاي، بشراكة مع جمعية الود والسلام بتطوان، ستحييه فرقة موسيقية.

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