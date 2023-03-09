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السعودية تعلن عن تسهيلات في منح تأشيرات الدخول إلى أراضيها

2023-03-09 / 15:03
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هبة بريس - وكالات

أعلنت وزارة السياحة السعودية اليوم الخميس، السماح لجميع المقيمين في دول الخليج، بالحصول على تأشيرة سياحية إلى المملكة أيا كانت المهنة.

وذكرت الوزارة في بيان، عن التوسع في اعتماد كل المهن للراغبين في الحصول على تأشيرة الزيارة بغرض السياحة من المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تمكن حاملها من زيارة المملكة وأداء مناسك العمرة.

ودعت الوزارة الراغبين إلى التقديم من خلال الرابط: http://visitsaudi.com/visa.

وكانت الوزارة أكدت عبر موقعها الإلكتروني أنه بإمكان الزوار بشكل عام استخراج تأشيرة متعددة الزيارات سارية الصلاحية لمدة سنة كاملة، والتي ستتيح لهم الإقامة في السعودية لمدة تصل إلى 90 يوما، مشيرة إلى أن التأشيرة السياحية تسمح للزوار بالدخول للسعودية لأسباب سياحية مثل الفعاليات، زيارة العائلة والأصدقاء، الأنشطة الترفيهية، أداء فريضة العمرة (لا تشمل فريضة الحج) بالإضافة لعدم شمولها للرحلات بغرض الدراسة.

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تعليق واحد

  1. اتمنى ان تيسر الأمور لخفض اسعار لأداء مناسك الحج بعيدا عن وكالات الأسفار وايجاد سكن اقتصادي بثمن ارخص لتيسر الأمور على كل مسلم بسيط ان يقوم بمناسك الحج ان شاءالله.

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