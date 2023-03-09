مجلس جهة الشرق يخلد اليوم العالمي للمرأة

2023-03-09 / 14:09
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هبة بريس : وجدة

نظم بمقر مجلس جهة الشرق ،يوم الأربعاء 08 مارس الجاري، حفلا على شرف عضوات و موظفات و أطر و أعوان و العاملات بمجلس الجهة و الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بجهة الشرق ، وذلك بحضور عبد النبي بعوي رئيس المجلس، ونعيمة لحروري و صليحة حاجي نائبتي رئيس مجلس الجهة ،و عضوات المجلس و اماييل كونياك منسق مشروع تشجيع المساواة بين المراة و الرجل و الاستقلال الذاتي الاقتصادي للمرأة بجهة الشرق المغرب ممثل جهة كاولاك بالسنغال و بوكل دو موهون بوركينا فاسو و رئيسة هيئة المساواة و تكافؤ الفرص بالمجلس و رئيس جمعية النواة للأعمال الاجتماعية لموظفي ادارة الجهة و ممثلة رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية لأطر و مستخدمي الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع والنساء الأطر بالمجلس و بوكالة تنفيذ المشاريع و أعوان المجلس .

وفي هذا الإطار ، أشاد رئيس مجلس جهة الشرق بالدور الهام الذي لعبته المراة المغربية بصفة عامة والمنتمية لجهة الشرق بصفة خاصة في جميع الميادين حيث تبوأت مكانة مرموقة تضاهي زميلاتها في مختلف دول المعمور ، وما تمثيلها في مجلس الجهة والوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع واداؤها المتميز في تدبير المرفق العمومي بنزاهة ونكران الذات الا دليل على الكفاءة وعلو الكعب والعطاء المستمر.

ويأتي هذا الاحتفال ، تخليدا لليوم العالمي للمرأة الذي يصادف يوم الثامن مارس من كل سنة وذلك اعترافا بالمجهودات التي تقوم بها المرأة بمجلس جهة الشرق منوها بالتضحيات الجسام والاداء المتميز الذي تبذله نساء مجلس الجهة .

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