تضامن واسع مع حسن ميكيات بسبب التنمر الذي تعرض له ببرنامج كوميدي

2023-03-09 / 14:28
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نجلاء مزيان

تضامن العديد من النشطاء بمنصات التواصل الاجتماعي مع الفنان المغربي القدير حسن ميكيات، على إثر التنمر الذي تعرض له من طرف أحد الكوميديين المشاركين ببرنامج “ستانداب”، الذي يبث على القناة الأولى.

و اعتبر ذات النشطاء أنه من العيب التنمر على فنانين كبار اغنوا الساحة الفنية المغربية بمجموعة من الأعمال المتنوعة، واستغلال أسمائهم من أجل إضحاك الجمهور.

هذا و قد كشفت مصادر جريدة هبة بريس في وقت سابق ، أن الفنان المغربي حسن ميكيات قام برفع دعوة قضائية ضد القناة الأولى على إثر التنمر الذي تعرض له.

و أضاف المصدر ذاته، أن الفنان القدير ميكيات تقدم بشكاية مباشرة ل”الهاكا” بسبب ما اعتبره إهانه في حقه و كذا لمساره الفني الحافل بالعطاءات و النجاحات.

و واصل المصدر عينه، أن طفلة الفنان المغربي دخلت في حالة اكتئاب بسبب التنمر الذي تعرضت له في المدرسة من طرف زملائها، الأمر الذي جعلها تتأزم نفسيا خاصة في ظل هذه الفترة التي تشهد امتحانات الدورة الربيعية.

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‫4 تعليقات

  3. تكميم الأفواه حتى في الكوميديا ، شنو قال كاع هاد الشاب باش تنوض هاد البلبلة ، انا من خلال تداول اسم سي حسن بالسكيتش تذكرت الأدوار ديالو غير ديال الدراوش والشاب مقال والو من عيب .

  4. هذه الجعجعة تؤكد فعلا ضعف المستوى الفني والثقافي لحسن ميكيات.فلو كان فعلا فنانا ذا ثقل لما أعار انتباها ولا شعر بخزعبلات ستانداب ولكنه بسعاره هذا أبان أنه ليس أكبر شأنا من ميخيات ستانداب كما سماهم أحد المتضامنين معه،فهو بحالو بحالهم

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