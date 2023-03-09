تزامنا وعيد المرأة.. العثور على رضيع حديث الولادة بسطات

محمد منفلوطي - هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها، أن عناصر الدرك الملكي بسطات فتحت تحقيقا في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، على خلفية العثور على رضيع حديث الولادة قيد الحياة ومتخلى عنه بمحاذاة سجن عين علي مومن ضواحي المدينة في ظروف غامضة. شكلت موضوع بحث وتحقيق من قبل الجهات المعنية.

التحقيقات الأولية أسفرت عن معلومات تفيد بأن الرضيع لازال على قيد الحياة ووضعه الصحي مستقر، وبتعليمات من النيابة العامة المختصة، جرى نقله صوب مستشفى الحسن الثاني لإخضاعه للفحوصات الطبية الضرورية تمهيدا لوضعه بالجناح المخصص للأطفال المتخلى عنه في انتظار مواصلة التحقيقات لكشف ملابسات وظروف التخلي عنه.

موضوع الأطفال المتخلى عنهم، يقودنا لمناقشة ظاهرة” الأم العازبة” والتي تعتبر مصطلحا دخيلا على مجتمعنا المحافظ الذي يرفض تداوله والتعايش معه، لاسيما وأن العديد من المهتمين يعتبرها دعوة مباشرة لنسج العلاقات الجنسية خارج بيت الزوجية، التي زادت من حدتها وتطورها مهزلة الأفلام المدبلجة القادمة من الشرق التي هدمت القيم وخربت البيوت وساهمت بشكل مباشر في التفكك الأسري.

المركز المغربي لحقوق الإنسان وفي وقت سابق، دق ناقوس الخطر معلنا عن أرقام صادمة لأطفال يولدون بلا هوية بشكل يومي، يعدّ نصفهم مشروع أطفال شوارع، بينما تشهد العديد من الأسر ظواهر تفكك عديدة، يمكن تقدير معدلها بأسرة واحدة جديدة من عشرة أسر في السنة، يذهب ضحيتها بالدرجة الأولى الأبناء، ما يتسبب في القذف بهم نحو الشوارع، بلا معيل، وأحيانا بلا مأوى.

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