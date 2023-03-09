مشرع بلقصيري.. إيقاف شخصين وحجز 1903 قرص طبي مخدر

هبة بريس

تمكنت عناصر الفرقة المحلية للشرطة القضائية بمدينة مشرع بلقصيري بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس 9 مارس الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 21 و25 سنة، يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بالحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيهما على مستوى نقطة المراقبة المرورية بمدخل مدينة مشرع بلقصيري، مباشرة بعد وصولهما على متن سيارة كانت قادمة من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزتهما على 1903 قرص مخدر، من بينها 1794 قرص طبي مخدر من نوع ريفوتريل و109 من نوع إكستازي، علاوة على جرعات من مخدر الكوكايين وقطع من مخدر الشيرا، ومبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف باقي المتورطين المحتملين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0