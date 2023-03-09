“لارام” تعلن عن إلغاء رحلات جديدة من وإلى باريس

هبة بريس

أعلنت الخطوط الملكية المغربية عن إلغاء رحلات جوية كانت مبرمجة من وإلى باريس، اليوم الخميس 09 مارس 2023.

وذكرت الشركة في تغريدة على موقع تويتر، أنه على إثر “إشعار إضراب الخدمة المدنية الذي تناقلته نقابات المديرية العامة للطيران المدني الفرنسية”.

وجددت الشركة التأكيد على أنها تقدم عدة حلول للمسافرين المعنيين بهذه الإلغاءات، والتي يمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط التالي: https://www.royalairmaroc.com/ma-ar/information/actualites

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0