“لارام” تعلن عن إلغاء رحلات جديدة من وإلى باريس

2023-03-09 / 13:08
0
هبة بريس

أعلنت الخطوط الملكية المغربية عن إلغاء رحلات جوية كانت مبرمجة من وإلى باريس، اليوم الخميس 09 مارس 2023.

وذكرت الشركة في تغريدة على موقع تويتر، أنه على إثر “إشعار إضراب الخدمة المدنية الذي تناقلته نقابات المديرية العامة للطيران المدني الفرنسية”.

وجددت الشركة التأكيد على أنها تقدم عدة حلول للمسافرين المعنيين بهذه الإلغاءات، والتي يمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط التالي: https://www.royalairmaroc.com/ma-ar/information/actualites

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ظهروا في فيديو يرتكبون سرقات داخل سيارات.. إيقاف 6 أشخاص بطنجة

ظهروا في فيديو يرتكبون سرقات داخل سيارات.. إيقاف 6…

2023-03-09 / 17:44
Photo of التلميذ المغربي سامي موساوي يتوج بالرتبة الأولى في مبادرة “الموهوبون العرب”

التلميذ المغربي سامي موساوي يتوج بالرتبة الأولى في مبادرة…

2023-03-09 / 17:33
Photo of بمناسبة العطلة المدرسية.. “الأوطوروت” توصي زبنائها بتنظيم تنقلاتهم

بمناسبة العطلة المدرسية.. “الأوطوروت” توصي زبنائها بتنظيم تنقلاتهم

2023-03-09 / 17:11
Photo of بعد مبادرة “حايك طنجة “.. بن قنة تحاول اثبات “جزائرية الحايك” بارتدائه في قطر

بعد مبادرة “حايك طنجة “.. بن قنة تحاول اثبات…

2023-03-09 / 16:54
Photo of السجن المحلي بتطوان يحتفي باليوم العالمي للمرأة

السجن المحلي بتطوان يحتفي باليوم العالمي للمرأة

2023-03-09 / 16:43
Photo of بالأغلبية.. لجنة برلمانية تصادق على إحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته

بالأغلبية.. لجنة برلمانية تصادق على إحداث الوكالة المغربية للدم…

2023-03-09 / 16:31
Photo of اعتدى على شرطي بالسلاح الأبيض.. إيقاف مروج مخدرات بآسفي

اعتدى على شرطي بالسلاح الأبيض.. إيقاف مروج مخدرات بآسفي

2023-03-09 / 16:16
Photo of الشامي: الاقتصاد الأزرق “ركيزة أساسية” لبناء النموذج التنموي الجديد

الشامي: الاقتصاد الأزرق “ركيزة أساسية” لبناء النموذج التنموي الجديد

2023-03-09 / 15:16
Photo of الرباط.. آيت الطالب يعطي انطلاقة خدمات ملحق المركز الوطني لتحاقن ومبحث الدم

الرباط.. آيت الطالب يعطي انطلاقة خدمات ملحق المركز الوطني…

2023-03-09 / 14:54
Photo of مجلس جهة الشرق يخلد اليوم العالمي للمرأة

مجلس جهة الشرق يخلد اليوم العالمي للمرأة

2023-03-09 / 14:09

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق