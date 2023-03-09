آسفي.. الأمن يشهر سلاحه لإيقاف شخص

2023-03-09 / 11:42
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هبة بريس

اضطر مفتش شرطة يعمل بفرقة مكافحة العصابات بالأمن الإقليمي بأسفي، فجر اليوم الخميس 9 مارس الجاري، لإشهار سلاحه الوظيفي دون اللجوء لاستعماله، وذلك في تدخل أمني لتوقيف شخص يبلغ من العمر 32 سنة، من ذوي السوابق القضائية، والذي كان في حالة تخدير واندفاع قوية وعرض المواطنين وعناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير بواسطة السلاح الأبيض.

وكانت دورية الشرطة قد تدخلت لتوقيف المشتبه فيه الذي كان في حالة تخدير متقدمة وألحق خسائر مادية ببعض السيارات المستوقفة بالشارع العام، لكنه واجه عناصر الأمن بمقاومة عنيفة بواسطة السلاح الأبيض، الأمر الذي اضطر معه مفتش الشرطة لإشهار سلاحه الوظيفي بشكل احترازي مكّن من ضبط المشتبه فيه وحجز السيف المستخدم في هذا الاعتداء.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

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‫2 تعليقات

  1. حسن عوان هد مفتيش الشرطة حقوق الإنسان وعلاش رفعتي سلاح علاش تهديد السجن وتوقيف عن العمل هذا هو مصير رجل أمن يأدي عمله

  2. رجل الأمن اليوم خصو يخاف على راسو وعلى خدمتو دبا حقوق الإنسان والمجرمين دبا هد مفتيش شرطة مهدد بالسجن وتوقيف عن العمل حيت شهر المسدس ديالو دبا راه غير تهديد لفضي مع متهم مشا فيها رجل أمن

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