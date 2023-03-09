رغم الخلافات مع العائلة المالكة.. منح لقب “أميرة” لابنة هاري

2023-03-09 / 11:18
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أعلن الأمير هاري وزوجته ميغان يوم الأربعاء أن ابنتهما عمدت في مراسم خاصة في كاليفورنيا، ووصفاها علنا بالأميرة وكشفا لأول مرة عن استخدامهما لألقاب ملكية مع طفليهما.

وتم تعميد الأميرة ليليبيت ديانا التي تبلغ عامين في يونيو يوم الجمعة من قبل رئيس أساقفة لوس أنجيليس القس جون تيلور، وفق ما قاله هاري وميغان في بيان.

في حين سيتم تحديث لقب ليليبيت ولقب شقيقها آرتشي الذي سيبلغ 5 سنوات في مايو على موقع قصر باكنغهام الإلكتروني لاحقا.

وانتقل هاري وميغان إلى كاليفورنيا قبل 3 أعوام بعد تركهما للأسرة الملكية في بريطانيا.

واشتكيا في مقابلات تلفزيونية من تجاوزات تعرضا لها داخل العائلة الملكية.

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