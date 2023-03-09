الصورة تعبيرية

تنظيم الهجرة السرية يجر شخصين للاعتقال بالعيون

2023-03-09 / 10:55
0
هبة بريس

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة العيون، أمس الأربعاء، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 29 و30 سنة، أحدهما من ذوي السوابق القضائية في قضايا المخدرات، وذلك للاشتباه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.

وقد جرى توقيف المشتبه فيهما في حالة تلبس بالتحضير لعملية للهجرة غير المشروعة لفائدة أربعة مرشحين للهجرة تم ضبطهم بداخل أحد المنازل بنفس المدينة، كما أسفرت عملية الضبط والتفتيش عن حجز سيارتين خفيفتين يشتبه في استعمالهما في هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم إيداع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية فيما تم إخضاع المرشحين للهجرة للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، بينما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المساهمين والمشاركين في هذا النشاط الإجرامي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أسواق سوس…سعر الطماطم يبدأ في الارتفاع

أسواق سوس…سعر الطماطم يبدأ في الارتفاع

2023-03-09 / 12:36
Photo of آسفي.. الأمن يشهر سلاحه لإيقاف شخص

آسفي.. الأمن يشهر سلاحه لإيقاف شخص

2023-03-09 / 11:42

رغم الخلافات مع العائلة المالكة.. منح لقب “أميرة” لابنة…

2023-03-09 / 11:18
Photo of “البسيج” يفكك خلية إر.هابية خطيرة

“البسيج” يفكك خلية إر.هابية خطيرة

2023-03-09 / 09:14
Photo of طقس الخميس.. أجواء مستقرة بعموم مناطق المملكة

طقس الخميس.. أجواء مستقرة بعموم مناطق المملكة

2023-03-09 / 09:04
Photo of في وقفة أمام البرلمان…مغربيات يطالبن بالإنصاف

في وقفة أمام البرلمان…مغربيات يطالبن بالإنصاف

2023-03-08 / 23:23
Photo of حوجر لرياض مزور : إقليم خريبكة ينتظر حصته من “المناطق الصناعية”

حوجر لرياض مزور : إقليم خريبكة ينتظر حصته من…

2023-03-08 / 22:43
Photo of طنجة ..توقيف شخص وبحوزته اقراص مخدرة

طنجة ..توقيف شخص وبحوزته اقراص مخدرة

2023-03-08 / 22:00
Photo of مستشفى صفرو يزيد آلام المرضى بسبب سوء التسيير والتدبير العشوائي

مستشفى صفرو يزيد آلام المرضى بسبب سوء التسيير والتدبير…

2023-03-08 / 21:26
Photo of الفنيدق .. وفاة الطفلة “سلمى الياسيني” ضحية “الخطأ الطبي”

الفنيدق .. وفاة الطفلة “سلمى الياسيني” ضحية “الخطأ الطبي”

2023-03-08 / 20:50

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق