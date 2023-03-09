تنظيم الهجرة السرية يجر شخصين للاعتقال بالعيون

هبة بريس

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة العيون، أمس الأربعاء، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 29 و30 سنة، أحدهما من ذوي السوابق القضائية في قضايا المخدرات، وذلك للاشتباه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.

وقد جرى توقيف المشتبه فيهما في حالة تلبس بالتحضير لعملية للهجرة غير المشروعة لفائدة أربعة مرشحين للهجرة تم ضبطهم بداخل أحد المنازل بنفس المدينة، كما أسفرت عملية الضبط والتفتيش عن حجز سيارتين خفيفتين يشتبه في استعمالهما في هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم إيداع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية فيما تم إخضاع المرشحين للهجرة للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، بينما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المساهمين والمشاركين في هذا النشاط الإجرامي.

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