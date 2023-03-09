زلزال بقوة 4.2 درجة يضرب وسط تركيا

2023-03-09 / 09:59
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هبة بريس - وكالات

أفاد معهد رصد الزلازل في تركيا، اليوم الخميس، بأن زلزالا بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر مركزه بحر مرمرة، ضرب وسط البلاد.

بدوره، قال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إن هزة أرضية بقوة 3.7 درجة ضربت وسط تركيا على عمق 5 كلم.

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