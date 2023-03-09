زلزال بقوة 4.2 درجة يضرب وسط تركيا
هبة بريس - وكالات
أفاد معهد رصد الزلازل في تركيا، اليوم الخميس، بأن زلزالا بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر مركزه بحر مرمرة، ضرب وسط البلاد.
بدوره، قال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إن هزة أرضية بقوة 3.7 درجة ضربت وسط تركيا على عمق 5 كلم.
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9 تعليقات
إذا زلزالت الأرض زلزالها واخرجت الارض اثقالها.. سبحانك ربي..
اللهم احفظهم بعينك التي لا تنام..
اللهم احفظ المسلمين اينما حلوا وارتحلوا..
نسأل الله تعالى لهم السلامة من الآفات ..
اللهم لا ترينا فيهم بأسا..
يارب كن معهم وليا ونصيرا واحفظهم..
نتمنى الحفظ المستضعفين من عباده الصالحين..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم احفظهم بعينك..
اللهم احفظم من اثر الزلزال..