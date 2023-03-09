رغم الاحتجاجات.. مجلس الشيوخ الفرنسي يقر رفع سن التقاعد
أعلن مجلس الشيوخ الفرنسي مساء يوم الأربعاء، إقرار رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، في مشروع قانون أثار احتجاجات واسعة في جميع أنحاء فرنسا.
وفي التفاصيل، أقر مجلس الشيوخ الفرنسي الذي يهيمن عليه اليمين مادة رئيسية في مشروع لتعديل النظام التقاعدي تنص على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، وذلك على إثر معركة إجرائية حادة مع اليسار.
وصوت 201 عضو لصالح رفع سن التقاعد مقابل 115 عضوا صوتوا ضده.
ويوم الأربعاء، نظم سائقو القطارات والمترو وعمال المصافي وجامعو القمامة وعمال قطاعات أخرى إضرابات في فرنسا احتجاجا على خطة الرئيس إيمانويل ماكرون رفع سن التقاعد إلى 64 عاما.
وتزامنت الاحتجاجات الجديدة التي تركز على النساء وتأثير إصلاح نظام التقاعد على الأمهات العاملات مع اليوم العالمي للمرأة، حيث يرى النشطاء في مجال حقوق المرأة أن إصلاح نظام التقاعد غير عادل للمرأة، خاصة وإنه سيزيد عمق الفجوة بين الجنسين التي تواجهها النساء خلال حياتهن المهنية.
وعانت حركة القطارات ومترو باريس صباح الأربعاء من اضطراب بالغ، فأعلنت هيئة السكك الحديد الفرنسية تسيير قطار واحد فائق السرعة من بين كل ثلاثة قطارات في جميع أنحاء البلاد، في الوقت الذي توقفت فيه القطارات المتجهة إلى إسبانيا وأثرت بعض الإلغاءات على القطارات المتجهة من وإلى بريطانيا وبلجيكا، كما ألغي خمس الرحلات في مطار شارل ديغول في باريس وحوالي الثلث في مطار أورلي.
وتوقفت شحنات النفط في البلاد لليوم الثاني على التوالي وسط إضرابات في مصافي توتال إنرجي وإسو إكسون موبيل، كما قرر جامعو القمامة في باريس مواصلة إضرابهم، بالإضافة إلى ذلك، منع العمال المضربون من الوصول إلى موانئ مدينتي روان ولوهافر الغربيتين.
14 تعليقات
في نظري ان السن المناسب التقاعد لايتجاوز بالنسبة للمرأة 55سنة أما للرجل 60سنة فقط وهذا راجع لصحة الإنسان .
وهل التعويضات للتقاعد سيستفيذ منها المتقاعد ؟؟؟؟
إذا كانت أجور التقاعد مناسبة ليس مشكل ان تمدد سن التقاعد حتى وان وصلت70 سنة هههههههه.
رفع سن التقاعد في فرنسا لا أظنه سيوافق مع صحة الإنسان وخاصة الأمراض المزمنة التي يعاني منها البشر بهذا يجب على مجلس الشيوخ إعادة النظر في هذا الموضوع الحساس للفرنسين.
إذا كان سن التقاعد في صالح الشعب فليس مشكل ان ترفع ولكن يجب المصادقة عليها بين المتقاعد ومجلس الشيوخ الفرنسي.
يجب استمرار هذه الاحتجاجات وتشمل جميع أنحاء فرنسا من أجل النظر في سن التقاعد وإعادة النظر في هذا الموضوع الحساس للفرنسين.
قرار سن التقاعد الذي أصدره مجلس الشيوخ الفرنسي غير صالح بثاتا بالنسبة للرجال والنساء قرارا تافه جدا جدا جدا جدا..
يجب إصلاح وتغير نظام التقاعد والأمر لا يهم شعب فرنسا بل يهمنا نحن المغاربة التي لحد الآن لازال مشكل التعويضات المالية في المتقاعدين متعلق…. والمتابعة بين ايدي المسؤولين…
سن التقاعد ليس في ارتفاعه او النقص منه وإنما الاستفادة منه هههههههه.
يجب أن يطبق سن التقاعد على العموم ولكم واسع النظر…
قبل ان تفكر فرنسا في رفع سن التقاعد يجب عليها إصلاح نظام التقاعد ، والوضعية التي يعيشها المهاجرين في فرنسا من هظم الحقوق وووووو وووووووو وغيرها
التعديل في النظام التقاعدي ليس كلام حبر على ورق ، الشعب الفرنسي يريد التغيير والاصلاح …
ربما يكون قرار في محله ، رفع سن التقاعد يعود بالنفع على المتقاعد..
ربما من الأحسن ان يكون سن التقاعد اختياري لمن اراد ان يستمر الى غاية 64،ولكن بالنسبة للمرأة فجلهم يطالب بالمساواة، فلماذا في بعض المواضيع تستثني النساء غريب امر هؤلاء