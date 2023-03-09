“البسيج” يفكك خلية إر.هابية خطيرة
تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الخميس ، من تفكيك خلية إرهابية تتكون من ثلاثة أشخاص موالين لتنظيم “داعش” الإرهابي، تتراوح أعمارهم ما بين 19 و 28 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في التحضير لتنفيذ مخططات إرهابية تهدف إلى المس الخطير بالنظام العام.
وأوضح بلاغ للمكتب المركزي أن عناصر القوات الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني باشرت إجراءات التدخل والتوقيف في عمليات متفرقة ومتزامنة، استهدفت المشتبه فيهم بكل من سوق الأربعاء الغرب وتطوان والعرائش.
وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة في منازل الموقوفين، يضيف المصدر ذاته، من حجز أسلحة بيضاء ومجموعة من المنشورات تمجد الفكر المتطرف ل”داعش” و تحرض على العنف، وكذا إصدارات مكتوبة تخص تتبع الأنشطة الارهابية للجماعات المنضوية تحت لواء “داعش” بمنطقة الساحل، بالإضافة إلى معدات ودعامات رقمية سيتم إخضاعها للخبرات التقنية الضرورية.
وتشير المعلومات الأولية للبحث إلى أن المشتبه فيهم الذين أعلنوا “الولاء” لتنظيم “داعش” الإرهابي، كانوا يخططون لتنفيذ سلسلة من المشاريع الإرهابية الخطيرة، حيث قاموا لتحقيق هذا الغرض بإعداد وتوضيب عدة محتويات رقمية توثق لمخططاتهم الإرهابية.
كما أوضحت الأبحاث والتحريات بأن المشتبه فيهم الموقوفين كانوا يعتزمون الفرار خارج المغرب من أجل الالتحاق بمعسكرات “داعش” بمنطقة الساحل بعد تنفيذهم لمخططاتهم الإرهابية، بتنسيق ومساعدة من أحد العناصر التابعة لهذا التنظيم الإرهابي.
وذكر البلاغ أنه تم وضع أعضاء هذه الخلية الإرهابية تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن طبيعة الارتباطات لهذه الخلية الإرهابية، وتحديد كافة مخططاتها ومشاريعها التخريبية.
ويأتي توقيف هؤلاء المشتبه بهم، يشير المصدر ذاته، في سياق مطبوع بتنامي مخاطر التهديد الإرهابي وحرص التنظيمات الإرهابية العالمية والأقطاب الجهوية المتفرعة عنها على الرفع من عملياتها التخريبية.
12 تعليقات
اللهم وفق يارب الاجهزة الأمنية المغربية في حفظ البلاد والعباد..
هناك العديد من الخلايا الإرهابية النائمة في بلدنا وعلى الشرطة التصدي اليها …
ومتى يتم تفكيك الخلايا الإرهابية من المسؤولين والسياسين الفاسدين في الامن و القضاء و الصحة والتعليم وغيرها …
اللهم احفظ الأجهزة الأمنية الاعين التي لا تنام والساهرة على حماية امن الدولة..
المغرب مراقب بقدرة القادر لأن هناك اعين دائما ساهرة على سلامة المواطنين..
لماذا لا نرى هذا التفكيك في الجرائم التي تقع ليلا ونهارا انا اعين رجال الامن..
اللهم احفظ بلدنا واجعله أمنا مطمئنا وارزقنا الامن والاستقرار..
مشكورين الشرطة وعناصر مراقبة التراب الوطني على مجهوداتهم ..
اللهم احفظ بلدنا من مكر الماكرين..
La fermeté avec force et sans pitié contre les làches et bravo pour agents de sécurité
شكرا لشخصيه الدوله المعترف بها للداخله القضائيه لوقف التنفيد الوسط الميدان المراقبه الوطنيه لحفاطها على الأمن والإستقرار المنطقه قبل السلطات العسكريه الأمنيه الفيسبوكيه
قديييييمة هاد اللعبة، صافي تفرشاااات، شوفو شي فيلم اخر