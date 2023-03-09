طقس الخميس.. أجواء مستقرة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس بارد نسبيا فوق مرتفعات الأطلس خلال الصباح والليل.

كما يرتقب تشكل كتل ضبابية خلال الصباح والليل على سهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى، فيما ستظل السماء أحيانا غائمة بأقصى الشمال الغربي مع قطرات متفرقة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 03 و 08 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 05 و 10 درجات بالريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 14 و 19 درجة بأقصى جنوب الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 11 و 14 درجة بباقي المناطق. وستعرف درجات الحرارة خلال النهار بعض الارتفاع بالجنوب الشرقي، وبعض الانخفاض في باقي المناطق.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وبالبوغاز، ومحليا هائجا إلى قوي الهيجان بعد الزوال بشمال طانطان، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طانطان وبوجدور.

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