حوجر لرياض مزور : إقليم خريبكة ينتظر حصته من “المناطق الصناعية”

2023-03-08 / 22:43
هبة بريس _ خريبكة

وجه النائب البرلماني ” محمد حوجر ” عن الفريق الاشتراكي سؤالا كتابيا إلى وزير الصناعة والتجارة حول “حصة إقليم خريبكة من المناطق الصناعية ”

وقال البرلماني اعلاه ” إن البرلمان صادق بغرفتيه على مشروع قانون رقم 102.22 والذي يتعلق بالمناطق الصناعية، الهادف إلى تحديد القواعد المطبقة في مجال تهيئة المناطق الصناعية وتدبيرها وتتميلها وصيانتها، من أجل تحقيق تنمية صناعية وطنية ناجعة ومندمجة ومستدامة مع مراعاة العدالة المجالية وكذا الآثار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لهذه المناطق”

واضاف حوجر في سؤاله الكتابي إن ” إقليم خريبكة باعتباره منطقة منجمية بامتياز، ينتظر حصته من هذه المناطق الصناعية، لاسيما وأنه قريب من محور الدار البيضاء وانفتاحه على الطريق السيار فضلا عن توفرة على وعاء عقاري مهم متمثل في أراضي الجموع جاهز للاستثمار ”

وختم حوجر سؤاله الكتابي قائلا “وتأسيسا على ما سبق، أسائلكم السيد الوزير عن حصة إقليم خريبكة من المخطط الوطني
للمناطق الصناعية، وعن الأقل الزمني لذلك”

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