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طنجة ..توقيف شخص وبحوزته اقراص مخدرة

2023-03-08 / 22:00
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هبة بريس _ طنجة

تمكنت عناصر الشرطة بولاية امن طنجة، اليوم الأربعاء 8 مارس الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 27 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه به على مستوى محطة السكة الحديدية بمدينة طنجة، أثناء استعداده للمغادرة على متن رحلة باستعمال القطار في اتجاه مدينة سيدي قاسم، حيث تم ضبطه وهو في حالة تلبس بحيازة 737 قرص طبي مخدر من أنواع مختلفة.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت اشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهما، فضلا عن تحديد الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.

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