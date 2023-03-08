مستشفى صفرو يزيد آلام المرضى بسبب سوء التسيير والتدبير العشوائي

هبة بريس _ فاس

معاناة المرضى القاصدين لمستشفى محمد الخامس بصفرو تبدأ من لحظة دخولهم قسم المستعجلات، داخل هذا القسم المُكتظّ على الدوام تسود فوضى كبيرة، يؤجّهها صراخُ المرضى.حيث تحول المستشفى المذكور إلى شبه سوق أسبوعي، ضوضاء وجلبة صراخ لا ينقطع، وضعا أقل ما يقال عنه أنه كارثي يستدعي دق ناقوس الخطر، أملا في تدخل المسؤولين وعلى رأسهم وزير الصحة المعروف بخدماته المتواصلة للحد من تجاوزات كلفت المرضى صحتهم وحياتهم .

هي حالة فوضى واحتقان كما وصفها وافدون على هدا المستشفى بصفة دائمة وغير متناهية نتيجة سوء استقبال المرضى الذين يتوافدون إليه نهارا، إضافة إلى انعدام التكفل الجيد بهذه الفئة التي تزيد معاناتها وآلامها أكثر عندما ترى مثل هذه التصرفات اللإنسانية.

متحدث ل ” هبة بريس ” مستشار جماعي بجماعة صفرو أثناء ولوجه لهذا المستشفى من أجل علاج زوجته التي كانت في حالة حرجة وقف، على التصرفات اللانسانية للممرضين والطبيبة تجاه زوجته والمرضى الآخرين ، بمصلحة الاستعجالات، وهو ما أثار غضبه وغضب المواطنين الذين يتوافدون بكثرة على هذه المصلحة معبرين عن امتعاضهم الشديد للإهمال واللامبالاة اللذان يعمان المكان زيادة عن سوء الاستقبال والطريقة السيئة في معاملة أهل المرضى. ليتم تحويل زوجته صوب المصحة الخاصة بصفرو لإنقادها.

وتساءل بعض الأشخاص ممن كانوا رفقة مرضاهم ينتظرون دورهم للفحص، عن سبب تماطل الساهرين بقسم المستعجلات في التدخل في الحالات الإستعجالية إلا بعد طول انتظار، ما جعل البعض منهم يفقد صوابه ويدخل في مشادات كلامية مع المعنيين بالأمر.

وتبقى التساؤلات مطروحة حول وضعية قطاع الصحة بصفرو وما يشهده من تدهور مستمر، فإلى متى تستمر معاناة المرضى في المستشفيات العمومية التي لا توفر لهم العناية الكافية بالرغم من أن الحصول على تكفل جيد والاستفادة من العلاج هو حق جميع المواطنين حسب دستور المملكة المغربية.

هذا وتجدر الإشارة أن المجلس البلدي بصفرو، وحسب مصدر هبة بريس سيقوم باستدعاء مندوب الصحة بالإقليم في دورة المجلس لإستفساره حول ما يقع بمستشفى محمد الخامس بصفرو

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