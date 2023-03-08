كوثر بودراجة :” طالما لا نتساوى في الإرث مع الذكور لن نحتفل ب8 مارس”
نجلاء مزيان: هبة بريس
أثارت الإعلامية والفنانة المغربية كوثر بودراجة جدلا واسعا بمنصات التواصل الاجتماعي عقب نشرها تدوينة حول الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.
و في هذا الصدد، كشفت بودراجة أنها لن تحتفل بهذه المناسبة على إثر مجموعة من الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة سواء في حقوقها القانونية، الفكرية، أو المجتمعية.
و قالت بودراجة:”ما دمنا نسمح بتزويج الطفلات وما دام القانون لا يعطي النساء حق الولاية الشرعية على أطفالهن، وطالما لا نتساوى نحن النساء في الإرث مع الذكور وليس لدينا الحق في التصرف في أجسادنا وتفكيرنا، وما دمنا نتعرض للاغتصاب والعنف دون ردع للمجرمين لن نحتفل بـ 8 مارس وسنستمر في نضالنا”.
هذا وقد تفاعل العديد من النشطاء مع تدوينة الإعلامية المغربية، و كذا تداولها على نطاق واسع من طرف بعض الصفحات الكبرى الخاصة بأخبار الفن والمشاهير المغاربة.
ما رأيك؟
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49 تعليقات
عملاء الشيطان
من هذه النكرة التافهة التي تتكلم أمور العامة وأحكام حسم فيها كتاب الله ورسوله.إنه زمن الرويبضة
المغرب بلد اسلامي و امتداد للأمة الإسلامية شاء من شاء وأبى من أبى
ليس المساواة في الإرث او حرية التصرف بالجسد هو ما يجب أن تطالب به المرأة المغربية المسلمة لأن هذه المكاتب تتعارض مع الدين بل تحقيقها يعني الخروج عن الدين هناك مطالب أخرى يجب النضال لتحقيقها ممنها عدم إرغام الفتيات على مغادرة مقاعد الدراسة من طرف أوليائه تخصيص راتب للأمهات الشقيرات اللواتي يعلن أطفالهن تخصيص راتب المطلقات اللواتي لا عمل لهم منع تسليم رخص الزواج المدمنين على المخدرات والمجرمين الخطرين لكونهم يتسببون لنساىهم وأطفالهم العذاب والمعاناة.
عافاك، الله ارحم باك حتافلي، را الا ما حتافلتيش ما غاداش تطيح الشتاء. ههههه
بقيتي بلا احتفال. الا كان عند باك شي ورت سيري هضري معاه، أو خلي عليك الإسلام فتيقار يا تريكت القنب
المساواة بين الجنسين في الإرث ؟!!! لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم انها من بين علامات الساعة هؤلاء سيحرفون القرآن ام ماذا ؟؟؟؟!!! للذكر مثل حظ الانثيين وفقط اتقوا الله في انفسكم افين اوا غادي ؟؟!!!
لعنة الله عليك ايتها الشيطانة
اولا اسم الطفلات كلام شعباوي. يقال لهم القاصرات. ملف القاصرات انتهى شوفي ملف اخر جديد للاسترزاق. والتشهير. أما التصرف في اجسادكم يقال لها الزنى. الفاحشة. يامن يريد خراب المجتمع….
ملي جا هاد لكلام من وحدة بحال هذه
فأما لا أستغرب
باين الخبز من الطرحة