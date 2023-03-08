كوثر بودراجة :” طالما لا نتساوى في الإرث مع الذكور لن نحتفل ب8 مارس”

2023-03-08 / 20:14
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نجلاء مزيان: هبة بريس

أثارت الإعلامية والفنانة المغربية كوثر بودراجة جدلا واسعا بمنصات التواصل الاجتماعي عقب نشرها تدوينة حول الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.

و في هذا الصدد، كشفت بودراجة أنها لن تحتفل بهذه المناسبة على إثر مجموعة من الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة سواء في حقوقها القانونية، الفكرية، أو المجتمعية.

و قالت بودراجة:”ما دمنا نسمح بتزويج الطفلات وما دام القانون لا يعطي النساء حق الولاية الشرعية على أطفالهن، وطالما لا نتساوى نحن النساء في الإرث مع الذكور وليس لدينا الحق في التصرف في أجسادنا وتفكيرنا، وما دمنا نتعرض للاغتصاب والعنف دون ردع للمجرمين لن نحتفل بـ 8 مارس وسنستمر في نضالنا”.

هذا وقد تفاعل العديد من النشطاء مع تدوينة الإعلامية المغربية، و كذا تداولها على نطاق واسع من طرف بعض الصفحات الكبرى الخاصة بأخبار الفن والمشاهير المغاربة.

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‫36 تعليقات

  1. لا قادر على تغيير كلام الله كما قال ملكنا الهمام لا يمكنه ان يحلل ما حرم الله ولا يحرم ما حلل الله ومن هنا يمكنكم جميعا استنتاج الأمر الإرث مفصل في كتاب الله والوصية كذلك تبقى بين يدي الموصي والسلام

  3. عن أي إرث تتكلم . الإرث في القران يأتي في الدرجة الثالثة بعد الوصية والدين . هذه السيدة تنتظر وفاة موروثها لتستمتع بشواطئ تركيا والدومنكان .مشكلتها انها تكفر بما أنزل الله حول الإرث.

  4. سلام الله على جميع الأخوة والاخوات.اريد ان أوضح لكوتر بعض الأمور.في المقدمة إن كنت غير مسلمة فلك دلك بمعنى لك الحق في طلب المساوات في الارت إسوة بإخوانك الغير مسلمين كما لك الحق في الاحتفال بالعيد.لك إن كنت مسلمة فشأنك شأن المسلمين أجمعين.للدكر متل حظ الانتيين كما جاء في كتاب الله وسنة رسوله.والله إعلم بحكمته.

  5. احتفلي أو لا تحتفلي هذا شأنك بالنسبة للحقوق المعترف بها بدون المساس بالعقيدة ومشاعر الآخرين ومعاقبة الجنات انا أوافقك الرأي لكن بالنسبة للارث الذي أنزله الله تعالى فهذه حدود ليس لك فيها رأي أو طلب ان كنت تؤمنين بوجود الله سبحانه كفاكم الزواج المتعدد الذي قيدتموه فنتشرت الفاحشة أكثر مما كانت عليه تحت غطاء الحقوق.

  9. هناك خطأ لا يمكن القيام له هو المساواة في الأرث اذا كنا مسلمين فديننا واضح في هذه النقطة وهناك إمكانية الهبة او كتابة ملك الأب لابنته في حياته دون أي مشكل لكن بعد وفاته الورثة كل يستفيد حسب قرابته بالنسبة المتوفى

  11. قولي لله جل الله ان يبدل الآيات القرآنية التي شرحت الارت بالتفصيل كي تحتفلي أنت ب ٨ مارس واستغفر الله مما قلت وان كنت اقصد به نهيا
    عن المنكر

  15. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    أنا لا أنتظر 8 مارس لأحتفل بحب زوجتي إنها قلب المنزل النابض إنها عيني على طول 365 يوم فلذلك أقول لكوثر إحتفلي أو لا تحتفلي هذا شأنك ولن نتساوى مادام الإسلام ديننا

  16. لاحول ولاقوة الابالله لماذا تخلطون الأمور الوضعية ا بالدينية فالارث مفصل في القرآن الكريم وهو من العلي القدير في كتابه العزيز الكريم صالح لكل مكان و زمان اجتنبو الفتنة

  18. القران هو الحكم وهو شريعتنا
    للذكر مثل حظ الانثيين
    ومن ابتغى شيئا اخر فليشرب البحر !!!

  19. اتفق معك في بعص المشاكل التي تكون ضحيتها المرأة الا المساواة في الآرث فهذا يعد تطاولا على ما ذكره الله في كتابه العزيز فلا اجتهاد مع النص ارجو ان تراجعي حساباتك جيدا وان اردت الشهرة والنجومية فليست على حساب ما جاء به قرآننا الكريم.

  20. لهلا يرقك تسير
    احتفلي ولا دوبي شكون تسوقليك
    مثلك مثل قصة النخلة والذبابة

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