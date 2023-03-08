الأميرة للامريم تترأس الاحتفال بيوم المرأة

هبة بريس _ و م ع

ترأست الأميرة للامريم، رئيسة الاتحاد الوطني لنساء المغرب، يوم الأربعاء بالرباط، مراسم الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.

وبهذه المناسبة، ترأست الأميرة للامريم، مراسم التوقيع على اتفاقيتي شراكة تتعلقان بـ”محاربة التحرش الجنسي في الوسط المهني والاقتصادي العام والخاص، وتحسين ظروف عمل المرأة في العالمين القروي والحضري”، وبـ”محاربة التحرش الجنسي من خلال الابتكار التكنولوجي وعمل القرب”.

كما تميز هذا الحفل، بتقديم الأميرة للامريم لجائزة “للامريم للابتكار والتميز” لثلاث نساء صاحبات مشاريع مبتكرة ينحدرن من العالم شبه حضري والقروي.

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