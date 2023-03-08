بينهم امرأة.. إيقاف 3 أشخاص وحجز “قرقوبي” بسيدي يحيى الغرب

2023-03-08 / 18:41
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هبة بريس _ الرباط

تمكنت عناصر الشرطة القضائية التابعة لمفوضية سيدي يحيى الغرب، بناءً على معلومات دقيقة وعملية التتبع، من إيقاف ثلاثة أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين 25 و45 سنة، بينهم امرأة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة و ترويج الأقراص المخدرة (القرقوبي).

وذكرت مصادر أمنية أنه جرى إيقاف المشتبه فيه الرئيسي، بمدخل المدينة من جهة القنيطرة، بعد كمين محكم، حيث مكنت عملية التفتيش المنجزة من طرف عناصر الشرطة، العثور بحوزته على ما يقارب 1700 قرص مخدر من أنواع مختلفة، و ذلك قبل أن يتم إيقاف امرأة وشخص ثالث للاشتباه في كونهما يشاركان بدورهما في ترويج هذه المؤثرات العقلية بعد التوصل بالشحنات المطلوبة .

و تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وإيقاف جميع المشاركين والمساهمين المحتملين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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