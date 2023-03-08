“من يؤتمن على العرض لا يسأل عن المال”.. وصية مصري لزوج ابنته تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

هبة بريس - وكالات

تفاجأ عريس من محافظة الإسكندرية أثناء عقد قرانه على عروس بجملة كتبها والدها في تلك “القايمة”.

“من يؤتمن على العرض لا يسأل عن المال.. اتق الله في كريمتنا”.. فبتلك الجملة لخص والد العروس إنجي عصام كل ما يريده من عريس ابنته كريم المنياوي، وطلب الإمضاء عليها بدلا من “القايمة” التي تحتوي كل منقولات منزل الزوجية.

وأعرب العريس عن تفاجئه بما شاهده في قائمة المنقولات الزوجية، موضحاً في تصريح لـ”العربية.نت” أن عائلة العروس مشهود لها بحسن الخلق.

وأشار المنياوي إلى أنه كان ذاهباً لأهل العروس قبيل عقد القران بأيام قليلة للتوقيع على قائمة المنقولات ومؤخر الصداق، إلا أنه فوجئ بما هو مدون بـ”القايمة”.

وحول موقف والد العروس، أوضح المنياوي أنه سيظل ديناً في عنقه، وسيرعى زوجته بما يرضي الله.

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