في يوم عيدهن.. بنموسى يستعرض منجزات نساء التعليم

محمد منفلوطي_ هبة بريس

في زمن عيدهن الذي يصادف الثامن من مارس من كل سنة، اعتبر شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الاحتفال موعدا سنويا لترصيد المكتسبات التي حققتها النساء العاملات بقطاع التربية والتكوين والرياضة بفضل انخراطهن الفعال في أوراش الإصلاح، مسخرات بذلك كل ما يتمتعن به من قدرات ومؤهلات وهو ما تترجمه المشاركة النوعية في تولي مهام ومسؤوليات التدبير المركزي والجهوي والإقليمي والمحلي والنتائج المشرفة التي حققتها المرأة على مستوى التظاهرات الثقافية والرياضية الوطنية والدولية، فضلا عن المؤشرات المتقدمة المتعلقة بالمرأة في شتى المجالات، وهو ما يدفعنا إلى المزيد من الطموح نحو رفع سقف التحديات ومواجهة الصعوبات.

هذا وقد شكيب بنموسى عن دور نساء منظومة التربية والتكوين والرياضة لما تقدمنه من تضحيات جسام ومن خدمات جليلة لهذه المنظومة.

واستحضر الوزير من خلال المناسبة العالمية، انخراط الوزارة في النهوض بأوضاع الفتاة وتعزيز مقاربة النوع ومبدأ المساواة، وغرس مبادئ التربية على قيم المواطنة والانفتاح، القائمة على محاربة التمييز والتصورات النمطية المختزلة لدور المرأة ومكانتها في المجتمع، وهو ما يترجم من خلال الأولويات الاستراتيجية الساعية إلى توفير بنيات استقبال ذات جودة تساهم في تحسين ظروف تمدرس المتعلمات وتوفير برامج دراسية تمنح لهن فرصا للتعلم وتحقيق الذات والاستقلالية، مع الحرص على تمكينهن من جميع الخدمات الداعمة، وخاصة بالنسبة للفتاة القروية.

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