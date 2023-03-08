اختناق جماعي بالجديدة جراء تسرب الغاز من سخان للماء

2023-03-08 / 16:24
1
أحمد مصباح – هبة بريس

غادر أفراد أسرة واحدة المركز الاستشفائي الإقليمي بالجديدة، بعد أن تماثلوا للشفاء، عقب تعرضهم للاختناق، إثر تسرب غاز سخان الماء.

هذا، وعلمت الجريدة من مصدر مطلع أن 10 أفراد من عائلة واحدة، تعرضوا مؤخرا لاختناق جماعي، جراء تسرب غاز سخان الماء، في منزلهم الكائن بإحدى الاحياء السكنية بعاصمة دكالة، بعد أن استحم أحدهم.
وفور علمها، انتقلت دورية من مصالح أمن الجديدة، إلى مسرح النازلة، حيث أجرت المعاينات، وانتدبت سيارة إسعاف، تم إيفادها من ثكنة الوقاية المدنية، إذ عملت على نقل الضحايا تباعا إلى قسم المستعجلات بمستشفى الجديدة، حيث تلقوا الإسعافات الضرورية، ومكثوا تحت المراقبة الطبية، إلى حين تحسن حالتهم الصحية؛ ما مكنهم من المغادرة.

ما رأيك؟
المجموع 11 آراء
11

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أكادير : دراجة مائية “تجي تسكي” تخلف قتـ..ـيل وجريح ومسؤولية الحادث على عاتق السلطات

أكادير : دراجة مائية “تجي تسكي” تخلف قتـ..ـيل وجريح…

2023-03-19 / 19:47
Photo of الحسيمة ..وفــ..ـاة شخص يشتبه في تناوله لمواد كحولية فاسدة والنيابة العامة تحقق

الحسيمة ..وفــ..ـاة شخص يشتبه في تناوله لمواد كحولية فاسدة…

2023-03-18 / 18:11
Photo of استغرق إخماده أزيد من 7 ساعات.. حريق مهول يأتي على محل لبيع أجزاء الدراجات بالبيضاء

استغرق إخماده أزيد من 7 ساعات.. حريق مهول يأتي…

2023-03-18 / 10:26
Photo of البحر يلفظ جثة غريق بشاطئ أكادير

البحر يلفظ جثة غريق بشاطئ أكادير

2023-03-17 / 21:39

انفجار خزان صهريجي بإقليم مديونة.. مصرع شخصين وإصابة ثالث

2023-03-16 / 22:09
Photo of الناظور .. شاب يقدم على ح…رق نفسه بغاز البوتان

الناظور .. شاب يقدم على ح…رق نفسه بغاز البوتان

2023-03-16 / 00:05
Photo of جريمة قت..ل بشعة تهز “جماعة” ضواحي مكناس

جريمة قت..ل بشعة تهز “جماعة” ضواحي مكناس

2023-03-15 / 22:34
Photo of طنجة ..أربعينية تضع حدا لحــ..ـياتها شــ..ـنقا بحي الجيراري

طنجة ..أربعينية تضع حدا لحــ..ـياتها شــ..ـنقا بحي الجيراري

2023-03-15 / 18:20
Photo of شخص يصعد لقمة أعلى عمود “ريزو” في طنجة ويهدد بالانتحار

شخص يصعد لقمة أعلى عمود “ريزو” في طنجة ويهدد…

2023-03-15 / 13:03
Photo of البيضاء.. مصرع شخصين في حادث اصطدام دراجة نارية ب”طرامواي”

البيضاء.. مصرع شخصين في حادث اصطدام دراجة نارية ب”طرامواي”

2023-03-14 / 11:35

تعليق واحد

  1. الحمدلله في سلامتهم والمرجو من اي مواطن ان يتعاملون مع هااده الحمامات الغازية بكامل الحيطة والحذر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق