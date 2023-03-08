اختناق جماعي بالجديدة جراء تسرب الغاز من سخان للماء

أحمد مصباح – هبة بريس

غادر أفراد أسرة واحدة المركز الاستشفائي الإقليمي بالجديدة، بعد أن تماثلوا للشفاء، عقب تعرضهم للاختناق، إثر تسرب غاز سخان الماء.

هذا، وعلمت الجريدة من مصدر مطلع أن 10 أفراد من عائلة واحدة، تعرضوا مؤخرا لاختناق جماعي، جراء تسرب غاز سخان الماء، في منزلهم الكائن بإحدى الاحياء السكنية بعاصمة دكالة، بعد أن استحم أحدهم.

وفور علمها، انتقلت دورية من مصالح أمن الجديدة، إلى مسرح النازلة، حيث أجرت المعاينات، وانتدبت سيارة إسعاف، تم إيفادها من ثكنة الوقاية المدنية، إذ عملت على نقل الضحايا تباعا إلى قسم المستعجلات بمستشفى الجديدة، حيث تلقوا الإسعافات الضرورية، ومكثوا تحت المراقبة الطبية، إلى حين تحسن حالتهم الصحية؛ ما مكنهم من المغادرة.

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