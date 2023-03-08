إنزكان: بمناسبة احتفال المرأة بيومها العالمي.. نقل سجينة مسنة بحافلة للمسافرين

ع اللطيف بركة : هبة بريس

كشفت عائلة السجينة المسنة ” ح ز” المعروفة ب ” المرأة الحديدية ” عن الطريقة الحاطة من الكرامة الانسانية وحقوق السجناء، بعدما عمدت إدارة سجن أيت ملول ، على نقل المرأة السجينة، ضمن حافلة لنقل المسافرين من إنزكان الى العاصمة الرباط من أجل بداية محاكمتها إستئنافيا يوم غد الخميس، بعد نقلت ملفها محكمة النقض الى محاكم الرباط، بسبب وجود إختلالات شابت ملفها المعروض على القضاء.

وقال إبنها ” ع .م” أن والدته التي تعاني من أمراض مزمنة، تم نقلها مع مسافرين بحافلة وهي مصفدة اليدين، عوض أن تعمل إدارة السجون ينقلها بواسطة سيارة إسعاف حفاظا على على صحتها المتدهورة، أو سيارة خاصة بالسجن إعتبارا أن السجينة تستعمل كرسي متحرك في تنقلها داخل زنزانتها ، حفاظا على كرامتها وحقوقها كسجينة، أو عبر حافلة لنقل السجناء كما هو متعارف عليه.

وتأتي هذه الواقعة بالتزامن مع إحتفالات النساء بويمهن العالمي الذي يصادف 8 من مارس، وهي مناسبة للوقوف على ما تحقق من حقوق لفائدة النساء، كما أن الواقعة تطرح علامات الاستفهام حول إلتزام المؤسسات السجنية بالاتفاقات الدولية لحقوق السجناء، فنقل سجين أمام انظار مواطنين بحافلة لنقل المسافرين يحتاج الى أجوبة من الجهات المسؤولة .

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