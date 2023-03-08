فرنسا.. استمرار الإضرابات رفضا لخطة رفع سن التقاعد

2023-03-08 / 16:00
0
هبة بريس - وكالات

نظم سائقو القطارات والمترو وعمال المصافي وجامعو القمامة وعمال قطاعات أخرى إضرابات اليوم الأربعاء في فرنسا احتجاجا على خطة الرئيس إيمانويل ماكرون رفع سن التقاعد إلى 64 عاما.

وتتزامن الاحتجاجات الجديدة التي تركز على النساء وتأثير إصلاح نظام التقاعد على الأمهات العاملات مع اليوم العالمي للمرأة . ويرى النشطاء في مجال حقوق المرأة أن إصلاح نظام التقاعد غير عادل للمرأة، خاصة وإنه سيزيد عمق الفجوة بين الجنسين التي تواجهها النساء خلال حياتهن المهنية.

وعانت حركة القطارات ومترو باريس صباح الأربعاء من اضطراب بالغ. فأعلنت هيئة السكك الحديد الفرنسية تسيير قطار واحد فائق السرعة من بين كل ثلاثة قطارات في جميع أنحاء البلاد، في الوقت الذي توقفت فيه القطارات المتجهة إلى إسبانيا وأثرت بعض الإلغاءات على القطارات المتجهة من وإلى بريطانيا وبلجيكا. كما ألغي خمس الرحلات في مطار شارل ديغول في باريس وحوالي الثلث في مطار أورلي.

وتوقفت شحنات النفط في البلاد لليوم الثاني على التوالي وسط إضرابات في مصافي توتال إنرجي وإسو إكسون موبيل. كما قرر جامعو القمامة في باريس مواصلة إضرابهم. بالإضافة إلى ذلك، منع العمال المضربون الوصول إلى موانئ مدينتي روان ولوهافر الغربيتين.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of موريتانيا : فرار سجين بعد السماح له بأداء صلاة الظهر

موريتانيا : فرار سجين بعد السماح له بأداء صلاة…

2023-03-08 / 17:57
Photo of “من يؤتمن على العرض لا يسأل عن المال”.. وصية مصري لزوج ابنته تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

“من يؤتمن على العرض لا يسأل عن المال”.. وصية…

2023-03-08 / 17:42
Photo of أرملة بيليه ترث 30% من أصوله والبقية لأبنائه السبعة

أرملة بيليه ترث 30% من أصوله والبقية لأبنائه السبعة

2023-03-08 / 12:08
Photo of مقابل 25 سنة من الأعمال المنزلية.. الحكم على إسباني بدفع 200 ألف يورو لطليقته

مقابل 25 سنة من الأعمال المنزلية.. الحكم على إسباني…

2023-03-08 / 09:30
Photo of مقتل 6 فلسطينيين في اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم جنين

مقتل 6 فلسطينيين في اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم جنين

2023-03-07 / 23:23
Photo of يزداد دخولك غير الحقيقي بالنفق..صورة تثير حيرة !!

يزداد دخولك غير الحقيقي بالنفق..صورة تثير حيرة !!

2023-03-07 / 22:20
Photo of شاهد فهداً يركض بشوارع مسقط يثير جدلاً..إليكم القصة

شاهد فهداً يركض بشوارع مسقط يثير جدلاً..إليكم القصة

2023-03-07 / 18:34
Photo of الجماعات المسلحة في النيجر تنهي أحلام “عصابة تبون” بخصوص غاز نيجيريا

الجماعات المسلحة في النيجر تنهي أحلام “عصابة تبون” بخصوص…

2023-03-07 / 15:18
Photo of بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.. جهود المملكة السعودية في تمكين المرأة السعودية

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.. جهود المملكة السعودية في تمكين…

2023-03-07 / 15:07
Photo of الجزائر: وفاة 100 شخص جراء الاختناق بالغاز منذ بداية 2023

الجزائر: وفاة 100 شخص جراء الاختناق بالغاز منذ بداية…

2023-03-07 / 14:43

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق