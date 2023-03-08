بايتاس: عدد العجول المستوردة بلغ 10348 رأس

2023-03-08 / 14:57
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هبة بريس - الرباط

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، أن عدد العجول التي تم استيرادها منذ 20 أكتوبر الى مارس، بلغ 10348 رأس من العجول.

وذكر بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الأربعاء، أنه منذ تعليق الضريبة على القيمة المضافة أي منذ تاريخ 3 فبراير الماضي، تم استيراد 3890 رأس من العجول.

وأضاف قائلا “نطمح إلى رقم أكبر، لوفرة اللحوم الحمراء بالأسواق وعودة أسعارها الى طبيعتها.”

ولفت الوزير، إلى أن جميع المواد المستوردة تخضع لإجراءات ومساطر مضبوطة، كما تتم مراقبتها بحزم وجدية قبل وصولها للمستهلك.

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تعليق واحد

  1. حتى العجول تستوردونها من الخارج رغم اننا بلد فلاحي بامتياز.راه ناس في البوادي يبحثون عن من يدعمهم يوفرون آلاف العجول وذات جودة…. لكن من فكرته محدودة في كلمة استرداد هاكذا سنبقى لان تلك هي عقلية احزابنا السياسية

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